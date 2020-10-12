ЕС пришел к согласию: Боррель анонсировал санкции против России

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил согласие министров иностранных дел входящих в ЕС государств ввести санкции против России на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным.

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Об этом глава европейской дипломатии сообщил после встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге, передает РИА «Новости».

«Было достигнуто политическое согласие на введение ограничительных мер. Мы должны интенсифицировать нашу помощь гражданскому обществу России, активистам в области прав человека, должны продолжать налаживать мосты между нашими народами», — сказал Боррель.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин и Париж предложат руководящим органам ЕС варианты санкций в отношении России, передает ТАСС.

«Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила результаты, которые были обнаружены нами, шведской и французской лабораториями», — подчеркнул министр.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на информированные источники писала, что Франция и Германия готовят санкции из-за ситуации с Навальным.

По информации издания, в список войдут девять российских госслужащих, в том числе сотрудники администрации президента РФ и органов госбезопасности.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в этой связи заметил, что Москва предоставила Берлину исчерпывающую информацию по инциденту, однако на четыре запроса Генпрокуратуры РФ немецкая сторона так и не отреагировала, передает RT.

«Происходят всяческие попытки укрыть эту информацию, не предоставлять её нашим компетентным органам. Есть большое количество вопросов по данному инциденту. Наши врачи в Омске делали анализы, Россия передала результаты анализов и биоматериалы немецкой стороне, когда его везли в Германию», — пояснил парламентарий.

Со своей стороны МИД РФ указал, что заявления ФРГ якобы о причастности Москвы к отравлению Навального нервно-паралитическим средством «Новичок» являются ложью от начала до конца и имеют целью осуществление пропагандистских атак против России.

«Официально подтверждаем, что все имевшееся в России химическое оружие было уничтожено под строжайшим международным контролем. Этот трудоемкий процесс был завершен 27 сентября 2017 года, а 11 октября был сертифицирован генеральным директором технического секретариата ОЗХО», — говорится в сообщении МИД РФ.

При этом ведомство напомнило, что структура и масс-спектр «Новичка» были представлены впервые в 1998 году в спектральной базе данных Американского института стандартов (NIST 98), получившего их от исследовательского центра Министерства обороны США.

«Впоследствии на основе упомянутого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов, не подпадающих под действие КЗХО. С ними работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада.

Так что «Новичок» - чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет», — пояснили в Москве.

Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как он почувствовал себя плохо на борту самолета Томск — Москва. Блогер впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ.

Спустя два дня Навального перевезли на лечение в ФРГ, и почти сразу в его организме немецкими врачами были «обнаружены следы «Новичка». Берлин пригрозил санкциями против России.

Сам пострадавший заявил, что его могли отравить только сотрудники Федеральной службы безопасности или Службы внешней разведки.

Директор СВР Сергей Нарышкин назвал эти заявления «тупой русофобской пропагандой» и указал, что, когда Навальный находился в России, в его организме какие-либо токсичные вещества отсутствовали.

«Омские специалисты не нашли никакого токсиканта ни из числа медицинских препаратов, ни фосфоро-органических соединений, ни числа наркотических веществ, ни спиртов и их производных», — подтвердил «Газете.Ru» главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Навальный работает в интересах спецслужб Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с блогером сейчас работают инструкторы ЦРУ.