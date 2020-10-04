Нагорный Карабах: когда Россия введет миротворцев

Для ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах нужно согласие обеих сторон конфликта — Азербайджана и Армении, приводит РБК слова пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков.

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Так представитель Кремля ответил на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что вопрос о вводе российских миротворцев может быть поднят в рамках «минской группы» ОБСЕ».

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — пояснил Песков.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев считает актуальной дискуссию о вводе миротворцев в Арцах (Нагорный Карабах).

Депутат напомнил, что Россия и Армения связаны взаимными обязательствами по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает РИА «Новости».

«Я думаю, что в ближайшее время вопрос будет рассмотрен, уже назрел тот момент, когда вопрос необходимо рассмотреть. Насчет введут — не введут, я не знаю, тут очень много обстоятельств. Но то, что вопрос всесторонне будет изучен, я в этом не сомневаюсь», — пояснил парламентарий.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам также считает, что помощь Москвы в деэскалации карабахского конфликта не должна ограничиваться только заявлениями в политической плоскости, передает «Интерфакс».

«При наличии воли двух конфликтующих сторон, я полагаю, что кроме российских миротворцев и других миротворцев, представляющих страны ОДКБ, нет необходимости привлекать кого-то еще», — пояснил парламентарий.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий призвал российскую армию использовать в Карабахе «опыт Приднестровья».

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. В Баку заявили, что армянская армия атаковала населенные пункты в Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах.

В Ереване же объявили, что конфликт начала азербайджанская армия, предпринявшая наступление на карабахском направлении и атаковавшая в том числе Степанакерт.

Пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявил, что азербайджанская армия в ходе боев в первые несколько дней потеряла около 3 тыс. человек.

Баку 2 октября сообщил об уничтожении следующих сил противника: 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 38 средств ПВО, 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, семи складов боеприпасов, более 130 автомашин и зенитно-ракетного комплекса С-300.

На следующий день пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянская армия уничтожила 14 вертолетов, 355 танков, 123 беспилотника, четыре зенитно-ракетного комплекса и 2745 азербайджанских солдат.

Лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление, в котором осудили происходящее в Карабахе и призвали руководителей Армении и Азербайджана вернуться за стол переговоров по урегулированию ситуации при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что другие страны не должны вмешиваться в текущие события. Эрдоган укорил лидеров трех государств в игнорировании проблемы Нагорного Карабаха на протяжении последних 30 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приказал командованию ВС страны не предпринимать каких-либо мер против гражданского населения Армении. При этом, по его словам, переговорный формат по Нагорному Карабаху не принес результатов, поэтому нет нужды в призывах к диалогу и перемирию.

Вскоре Пашинян сообщил, что на стороне Баку воюют террористы из Сирии и бойцы спецподразделений турецкой регулярной армии.

«Около 150 высокопоставленных офицеров турецкой армии находятся в пунктах командования ВС Азербайджана и управляют военной операцией», — пояснил армянский лидер.

Макрон также назвал недопустимым тот факт, что Турция перебросила через свой город Газиантеп в зону конфликта более 300 боевиков, имеющих связи с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).