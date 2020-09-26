«Максимально близко»: Абэ рассказал о почти заключенном мирном договоре

Япония и Россия максимально приблизились к заключению мирного договора в 2018 году, заявил бывший японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью деловой газете Nikkei. В тот год в Сингапуре состоялась встреча Абэ и российского президента Владимира Путина.

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«Мы подошли максимально близко», — заметил он. По словам экс-главы правительства Японии, в 2016 году, когда состоялась его встреча с Путиным в Нагато, он почувствовал, что у главы России есть реальная готовность разрешить разногласия между двумя странами.

Он отметил, что причинами, которые помешали сторонам добиться заключения соглашения, стали внешние факторы. Среди них он назвал «обострение отношений между Россией и США» после украинских событий. В частности, влияние также оказало воссоединение России и Крыма в 2014 году по итогам референдума.

Абэ признался, что был готов распустить парламент и провести досрочные выборы, в зависимости от того, на какое соглашение удалось бы выйти с российской стороной. Таким образом, он думал предоставить народу Японии право оценить достигнутые Токио и Москвой договоренности.

«Было ощущение, что мы приближаемся к переговорам, содержание которых было бы направлено уже на заключение [договора]», — вспомнил он.

Как передает ТАСС, японские журналисты сообщали о том, что стороны якобы обсуждали вопрос передачи Японии двух из четырех южнокурильских островов. Но официально эта информация не подтверждалась.

В ноябре 2018 года во время встречи Путина и Абэ в Сингапуре стороны договорились активизировать переговоры о мирном соглашении. Его основой должна была стать советско-японская Совместная декларация от 19 октября 1956 года.

В свое время она помогла прекратить состояние войны между двумя государствами и восстановить дипломатические отношения.

В этом документе СССР отметил, что готов передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих небольших необитаемых островов Малой Курильской гряды. Но при условии, что их фактический переход произойдет после подписания мирного договора с Японией.

В мае прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что в этой декларации четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после подписания мирного соглашения.

Вместе с тем в интервью японской газете Yomiuru Абэ выразил надежду, что его преемник на посту главы правительства страны Ёсихидэ Суга сможет активизировать переговоры с Россией и решить вопрос мирного договора.

«Переговоры, где сталкиваются национальные интересы, не могут быть простыми. Однако мы не должны оставлять без внимания территориальный вопрос. Я надеюсь, что при премьер-министре Суге переговоры активизируются и мирный договор между Японией и Россией будет заключен», — отметил он.

Бывший глава японского кабмина считает, что Россия хочет «в среднесрочной и долгосрочной перспективе решить проблему [мирного договора] и укрепить отношения с Японией».

Абэ заверил, что готов помочь новому премьер-министру в заключении мирного договора между странами.

Абэ покинул свой пост 10 дней назад — 16 сентября. Причиной тому стало ухудшение здоровья. Он дольше всех своих предшественников в послевоенной истории страны возглавлял правительство — 3 188 дней.

Экс-премьер Японии за время нахождения на своем посту с декабря 2012 года провел 27 встреч с российским президентом. Свою отставку Абэ анонсировал еще в августе, но окончательно ушел с поста в середине сентября, так как на его смену пришел Ёсихидэ Суга.

Вопрос южной части Курил остается краеугольным камнем в отношениях России и Японии. На протяжении многих десятилетий стороны обсуждают выработку мирного договора по итогам Второй мировой войны. Япония считает, что Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи и группа прилегающих мелких островов должны принадлежать ей. Но Москва придерживается противоположного мнения, заявляя, что суверенитет России над этими островами не подлежит сомнению.