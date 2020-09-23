Восстановить паритет: Россия расширила санкции против ЕС

Россия расширила санкционный список против Евросоюза в ответ на соответствующий шаг Брюсселя. Москва восстановила паритет с ЕС в количестве представителей европейских стран и институтов, которым запрещен въезд в страну.

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Вместе с тем МИД РФ в коммюнике в очередной раз напомнил о пагубности практики рестрикций для развития сотрудничества. Москва указала также, что причины введения Европой санкций надуманны и абсурдны, а сами ограничительные меры вводятся в обход всех международных норм.

«В ЕС игнорируют наши предложения вести предметный, профессиональный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирают язык санкций. В случае продолжения ЕС конфронтационной линии оставляем за собой право на применение соответствующих мер», — предупредили в МИД.

Неделей ранее Суд ЕС отклонил апелляцию против санкций, введенных Европой в контексте кризиса на Украине, в отношении компаний, входящих в группу «Роснефть», сообщает РИА «Новости».

Речь идет, в частности, о запрете на экспорт определенных товаров и технологий в нефтегазовый сектор и ограничении доступа определенных операторов в этом секторе на рынок капитала ЕС.

В середине нынешнего месяца глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Евросоюз желает не отставать от Соединенных Штатов в попытках «наказать» Россию.

«Евросоюз, к сожалению, пошел по пути принесения в жертву своих геоэкономических, стратегических интересов в угоду сиюминутным желаниям не отстать от США в том, что называется «наказание России». Мы привыкли к этому», — сказал дипломат в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», которое вышло в эфире телеканала «Россия-1».

В таких условиях, отметил министр, России стоит выстраивать свои отношения с ЕС с использованием «страховочной сетки». Глава ведомства также напомнил о принципе взаимности в плане рестрикций.

«Во-первых, неправильно с точки зрения законов дипломатии. Во-вторых, мы хотим ограничить негативное влияние различных западных структур — государств, многочисленных так называемых НПО — на существующие в нашей стране и у наших союзников планы», — пояснил глава МИД РФ.

Лавров обратил внимание, что Россия научена западными санкциями, которые начались еще до «украинских событий, задолго до референдума в Крыму».

«Еще администрация [бывшего президента США] Барака Обамы запустила этот процесс после того, как Эдвард Сноуден оказался на нашей территории», — напомнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Совет Евросоюза сообщил 10 сентября, что действие санкций против физических и юридических лиц России, Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик продлено еще на полгода — до 15 марта 2021 года. Черный список был создан после событий на Украине 2014 года.

Таким образом, санкции продолжат свое действие в отношении 175 лиц и 44 организаций. Ограничения заключаются в запрете на въезд в европейские страны, а также в замораживании активов в Европе.

Первые санкции против физических и юридических лиц по обвинениям в нарушении суверенитета Украины ЕС ввел в 2014 году. После этого Совет Европейского союза продлевает ограничения каждые полгода. Евросоюз также вводил санкции, которые затрагивают отдельные сектора экономики России.

Санкции вряд ли смогут нанести России серьезный урон, считает старший бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц. По его словам, благодаря крупным валютным резервам Россия «неуязвима». Сейчас ситуация значительно отличается от положения дел несколькими годами ранее.

$600 млрд финансовых резервов РФ — пятый по величине запас в мире, и в геополитическом плане российское государство надежно защищено, отметил немецкий эксперт. Кроме того, он заявил, что увеличение объема российского резерва до таких рекордных цифр произошло даже несмотря на антироссийские санкции и не самые высокие цены на нефть.

К таким успешным результатам, как считает Цшэпитц, привела экономическая политика президента России Владимира Путина.