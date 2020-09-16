«Трамп как собака»: о чем говорили Байден и Порошенко

Бывший американский вице-президент, ныне кандидат в президенты США Джо Байден в разговоре с экс-президентом Украины Петром Порошенко сравнил действующего главу США Дональда Трампа с собакой, которая бежит за машиной. Аудиозапись предполагаемого разговора Байдена и Порошенко, где содержится такое заявление, была обнародована депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом, передает «Страна.ua».

«Он как собака, бежит за машиной по дороге, хватает ее и не понимает, что делать дальше», — сказал Байден.

По словам депутата, разговор состоялся в ноябре 2016 года. Порошенко рассказывал Байдену о своем звонке Трампу — беседа, по его мнению, была более «искренней и теплой», чем он ожидал изначально.

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Андрей Деркач ранее уже публиковал записи разговоров Байдена и Порошенко. В тот раз экс-вице-президент США предлагал украинскому главе $1 млрд помощи за отставку генпрокурора Украины Виктор Шокина, занимавшегося расследованием дела компании Burisma.

Против Петра Порошенко было в итоге возбуждено уголовное дело о госизмене. Он, в свою очередь, заявил, что аудиозаписи сфабрикованы, поскольку «кремлевская пятая колонна начала спецоперацию против Украины».

Запись бесед с Байденом и Керри якобы делал сам Порошенко. Стоит добавить, что разговор «Порошенко» с «Байденом» про увольнение генпрокурора Шокина связан с громким делом о компании Burisma, которое он расследовал. Позицию в руководстве этой компании занимал сын вице-президента США — Хантер Байден.

В 2018 году Байден-старший признался, что требовал у Киева отставки Шокина. Экс-генпрокурор, отправленный в отставку украинским парламентом за два года до этого, написал заявление в правоохранительные органы Украины о вмешательстве в его работу американского политика. Шокин пытался обжаловать свое увольнение, но не преуспел. В сентябре 2019 года он подал новую жалобу в Кассационный суд Украины.

В преддверии президентских выборов в США кандидаты на пост главы государства неустанно обмениваются выпадами и уколами, не скупясь на самые грубые сравнения и обвинения. Трамп регулярно называет Байдена «сонным Джо» и марионеткой — так он сделал, к примеру, 1 сентября. Если Байден придет к власти, то ее очень быстро отберут радикальные левые силы, которые устроят в Америке революцию, заявил также Трамп.

«Байден… он слабый человек и был таким всю свою жизнь. Его контролируют, как куклу... это революция. Он не должен баллотироваться в президенты», — отметил действующий президент.

В ответ на вопрос телеведущей, кто же управляет «марионеткой Байденом», Трамп заявил, что она «этих людей не знает», и вдаваться в подробности не стал. Он также подчеркнул, что не желает новой гражданской войны в США — между «левыми» и его сторонниками.

«Этого я не хочу, я оставляю это [столкновения с радикалами] нашим правоохранителям», — добавил Трамп.

Накануне Джо Байден обвинил своего оппонента в «покорности» перед российскими властями. «Мы видели сообщения, что российские силы атаковали американских солдат в Сирии, поранили наших солдат. Вы слышали хотя бы слово от Трампа? Он хоть палец поднял? Никогда раньше ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами», — заявил кандидат от демократов.

Кроме того, он обвинил Трампа в отказе от обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным сообщений СМИ о том, что спецслужбы России якобы предлагали вознаграждения за убийства американских солдат в Афганистане. Сам президент США эти сообщения назвал безосновательными и подчеркнул, что разведка США ему ничего подобного не докладывала.

В 2019 году Дональд Трамп заявил, что его высказывание о низком IQ бывшего вице-президента США Джо Байдена является смягченной цитатой слов лидера КНДР Ким Чен Ына, и удивился, что это могло кого-то «расстроить».

«Я и правда очень много говорил о сонном Джо Байдене, находясь на чужой земле. Ким Чен Ын назвал его «идиотом с низким IQ» и многими другими словами, тогда как я более мягко процитировал председателя Кима — «человек с низким IQ». Кого это могло расстроить?» — написал Трамп в Twitter.

Выборы президента США намечены на ноябрь.