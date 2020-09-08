«Немного пересидел»: Лукашенко признал, что задержался у власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал правильным задержании одного из лидеров оппозиции республики, члена координационного совета по транзиту власти Марии Колесниковой. Об этом глава государства сказал в интервью российским телеканалам.

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Как сообщил корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, который участвовал в беседе с Лукашенко, президент Белоруссии в курсе ситуации с Колесниковой. Накануне независимые белорусские СМИ сообщили о похищении оппозиционного политика неизвестными людьми в Минске, вместе с ней перестали выходить на связь члены совета Иван Кравцов и Антон Родненков.

Впоследствии стало известно, что утром 8 сентября оппозиционеры якобы попытались пересечь границу Белоруссии с Украиной, удалось это только Кравцову и Родненкову, а Колесникова была задержана пограничниками — по информации ряда СМИ, политиков пытались насильно выдворить из страны, но Колесникова помешала этому, разорвав свой паспорт.

«Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно», — передает слова Лукашенко Евгений Рожков.

Белорусский лидер рассказал журналистам, что автомобиль с оппозиционерами задержали пограничники в зоне между белорусской и украинской границей, по словам президента, соратники выкинули Колесникову из машины и умчались.

При этом Минск просит Киев вернуть Кравцова и Родненкова на территорию Белоруссии, подчеркнул Лукашенко. Прокомментировал ли глава государства информацию о «похищении» Колесниковой, пока неизвестно, но его слова о желании оппозиционерки сбежать на Украину уже можно принять за ответ.

В целом, у Лукашенко достаточно четкая позиция по отношению к его политическим оппонентам, в особенности координационному совету оппозиции. В ходе интервью российским телеканалам президент заявил, что разговаривать с ними не собирается, да и оппозицией не считает.

Как отметил главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который также участвовал в разговоре с Лукашенко, белорусский лидер общаться с координационным советом не будет, потому что не знает «кто эти люди».

«Все, что они предлагают — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными», — процитировал президента Бабаян.

Особое отношение у Лукашенко к массовым демонстрациям против его переизбрания, которые активно поддерживает оппозиция. По мнению президента, за акциями стоят США, они действуют через центры в Польше и Чехии. Однако белорусский лидер признает, что существуют и внутренние причины митингов.

«Это то, что в Белоруссии выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс «буржуйчиков», которые «хотят власти», — процитировал Лукашенко Евгений Рожков.

Главное требование демонстрантов — отставка президента и организация новых президентских выборов, несмотря на то что большинство активистов считает победителем избирательной кампании кандидата от объединенных сил оппозиции Светлану Тихановскую. Впрочем, к этому призывают и оппоненты главы государства, в частности, указывая, что он уже 26 лет правит Белоруссией.

С последним Лукашенко и сам отчасти согласен, в интервью он допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. «Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов»,

— цитирует президента Рожков.

При этом президенту достаточно обидно видеть протесты в республике, но он понимает, почему так происходит. С точки зрения главы государства, белорусы просто забыли, какой была страна 20 лет назад, а многие просто не знают этого.

Таким образом, в целом, Лукашенко в очередной раз подтвердил свою позицию по ключевым моментам белорусского кризиса. Если рассматривать отдельно его реакцию на ситуацию с Колесниковой, то вряд ли позиция президента найдет отклик на Западе, что неудивительно.

США и ЕС поддерживают право белорусов на мирные протесты, а также официально не признают итогов президентских выборов в республике. По Колесниковой в Европарламенте уже призвали Минск полностью прояснить возникшую ситуацию. В свою очередь, в Совете Европы выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Белоруссии.

«Запугивание граждан представителями правительства или другими силами совершенно неприемлемо и должно быть прекращено. Существует опасность, что Белоруссия будет идти к государству бесправия и политического преследования», — подчеркивала генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич.