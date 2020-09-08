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«Немного пересидел»: Лукашенко признал, что задержался у власти

Лукашенко заметил, что «немного пересидел» у власти

Александр Лукашенко назвал правильным задержание одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой, о похищении которой в Минске писали СМИ. По словам президента Белоруссии, политик попыталась сбежать на Украину, где у нее живет сестра, но была брошена на границе своими соратниками. При этом в белорусских медиа распространяется информация, что оппозиционеров пытались насильно выдворить из страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал правильным задержании одного из лидеров оппозиции республики, члена координационного совета по транзиту власти Марии Колесниковой. Об этом глава государства сказал в интервью российским телеканалам.

Как сообщил корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, который участвовал в беседе с Лукашенко, президент Белоруссии в курсе ситуации с Колесниковой. Накануне независимые белорусские СМИ сообщили о похищении оппозиционного политика неизвестными людьми в Минске, вместе с ней перестали выходить на связь члены совета Иван Кравцов и Антон Родненков.

Впоследствии стало известно, что утром 8 сентября оппозиционеры якобы попытались пересечь границу Белоруссии с Украиной, удалось это только Кравцову и Родненкову, а Колесникова была задержана пограничниками — по информации ряда СМИ, политиков пытались насильно выдворить из страны, но Колесникова помешала этому, разорвав свой паспорт.

«Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно», — передает слова Лукашенко Евгений Рожков.

Белорусский лидер рассказал журналистам, что автомобиль с оппозиционерами задержали пограничники в зоне между белорусской и украинской границей, по словам президента, соратники выкинули Колесникову из машины и умчались.

При этом Минск просит Киев вернуть Кравцова и Родненкова на территорию Белоруссии, подчеркнул Лукашенко. Прокомментировал ли глава государства информацию о «похищении» Колесниковой, пока неизвестно, но его слова о желании оппозиционерки сбежать на Украину уже можно принять за ответ.

В целом, у Лукашенко достаточно четкая позиция по отношению к его политическим оппонентам, в особенности координационному совету оппозиции. В ходе интервью российским телеканалам президент заявил, что разговаривать с ними не собирается, да и оппозицией не считает.

Как отметил главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который также участвовал в разговоре с Лукашенко, белорусский лидер общаться с координационным советом не будет, потому что не знает «кто эти люди».

«Все, что они предлагают — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными», — процитировал президента Бабаян.

Особое отношение у Лукашенко к массовым демонстрациям против его переизбрания, которые активно поддерживает оппозиция. По мнению президента, за акциями стоят США, они действуют через центры в Польше и Чехии. Однако белорусский лидер признает, что существуют и внутренние причины митингов.

«Это то, что в Белоруссии выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс «буржуйчиков», которые «хотят власти», — процитировал Лукашенко Евгений Рожков.

Главное требование демонстрантов — отставка президента и организация новых президентских выборов, несмотря на то что большинство активистов считает победителем избирательной кампании кандидата от объединенных сил оппозиции Светлану Тихановскую. Впрочем, к этому призывают и оппоненты главы государства, в частности, указывая, что он уже 26 лет правит Белоруссией.

С последним Лукашенко и сам отчасти согласен, в интервью он допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. «Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов»,

— цитирует президента Рожков.

При этом президенту достаточно обидно видеть протесты в республике, но он понимает, почему так происходит. С точки зрения главы государства, белорусы просто забыли, какой была страна 20 лет назад, а многие просто не знают этого.

Таким образом, в целом, Лукашенко в очередной раз подтвердил свою позицию по ключевым моментам белорусского кризиса. Если рассматривать отдельно его реакцию на ситуацию с Колесниковой, то вряд ли позиция президента найдет отклик на Западе, что неудивительно.

США и ЕС поддерживают право белорусов на мирные протесты, а также официально не признают итогов президентских выборов в республике. По Колесниковой в Европарламенте уже призвали Минск полностью прояснить возникшую ситуацию. В свою очередь, в Совете Европы выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Белоруссии.

«Запугивание граждан представителями правительства или другими силами совершенно неприемлемо и должно быть прекращено. Существует опасность, что Белоруссия будет идти к государству бесправия и политического преследования», — подчеркивала генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич.