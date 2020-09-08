Ждем доказательств по Навальному: МИД России вызвал посла Германии

Руководство МИД России ждет посла ФРГ Геза Андреаса фон Гайра для разъяснения ситуации с Алексеем Навальным, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, Москву, главным образом, интересуют два вопроса: на основании каких результатов лабораторных исследований Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии Берлин утверждает об отравлении Навального веществом из группы «Новичком» и о каких «свидетельствах» причастности России к этому инциденту говорят немецкие власти.

Захарова подвергла сомнению оба утверждения немецкой стороны, поскольку, по ее словам, ФРГ скрывает все данные из соображений «секретности», которая при этом не мешает обмениваться информацией между собой берлинской клинике Charite, британской лаборатории Портон-Даун, а также болгарским научным учреждениям.

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Также Захарова отметила, что вся информация затем оказывается на «сливном» информационном портале Bellingcat.

«Это слишком серьезно, чтобы позволить официальным лицам Германии продолжать хранить все в себе. Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных. Ждем германского посла на Смоленке (здание МИД расположено на Смоленском бульваре в Москве. — «Газета.Ru»). Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», — резюмировала Захарова.

Ранее МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина, сообщил в Twitter глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб. Лондон выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с якобы обнаружением немецкими врачами в организме Навального нервно-паралитического вещества.

Келин на встрече с генеральным директором британского министерства иностранных дел Томасом Дрю подтвердил приверженность России обязательствам по конвенции о запрещении химоружия.

«С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер», — говорится в сообщении российского посольства.

Келин также обратил внимание на то, что Германия не может дать ответ на запрос со стороны России по ситуации с Навальным.

Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как он почувствовал себя плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Он впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ.

Российские медики не выявили в его организме отравляющих веществ. МВД России инициировало проверку по данному факту.

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, под руководством которого и проводились все обследования Навального, рассказал «Газете.Ru» о случившемся.

По его словам, омские врачи подозревали отравление изначально, поскольку молодой здоровый мужчина впал в кому без видимых причин.

«Специалисты, естественно, провели полное химико-токсикологическое исследование.

Мы отправили пробы в три лаборатории экспертного класса — тем, кто подтверждает юридическую значимость своих анализов. И не нашли никакого токсиканта ни из числа медицинских препаратов, ни из числа фосфоро-органических соединений, ни из числа наркотических веществ, ни из числа спиртов и их производных», — детализировал эксперт.

При этом, как указал Сабаев, у Навального наблюдались тяжелые метаболические расстройства, которые развивались в течение примерно 6-8 часов до поступления его в клинику.

«В итоге мы стали искать причины эндогенного характера. И ключевым моментом мы — токсикологи, реаниматологи, эндокринологи — в этой истории считаем грубые углеводные нарушения, которых в 44 года быть не должно, учитывая отсутствие у Навального сахарного диабета», — подчеркнул врач.

Резюмируя, он заметил, что в любом случае версии об экзогенном воздействии отклоняются еще и потому, что у Навального оставались интактными органы, отвечающие за детоксикацию — почки, печень и легкие.

Спустя два дня Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite, врачи которой подтвердили у него интоксикацию.

«Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна», — было указано в сообщении.

Как утверждает кабмин ФРГ, германские военные токсикологи нашли в организме Навального следы вещества типа «Новичок». В связи с этим Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства произошедшего.

Издание Der Spiegel писало, что немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества не только в крови, моче и на коже российского блогера, но и на взятой им с собой в дорогу бутылке с водой.

Как уточнили журналисты, эту информацию сообщил врач Мюнхенского института фармакологии и токсикологии бундесвера на совещании правительства.

При этом подчеркивалось, что Навальный якобы выпил из нее уже после «отравления», оставив на ней следы яда. В журнале указали, что бутылку немецким военным врачам передали родственники Навального.

7 сентября состояние здоровья Навального улучшилось, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, пациента вывели из медикаментозной комы, он реагирует на речь, говорилось в сообщении Charite.

При этом в пресс-релизе отмечалось, что долгосрочные последствия для здоровья Навального «все еще нельзя исключать».