Вода для Крыма: как Поклонская давит на Киев через ООН

Управление верховного комиссара ООН по правам человека затребовало дополнительные сведения по вопросу водоснабжения Крыма и перекрытии украинскими властями поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом заявила заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская, передает РИА «Новости».

Парламентарий направляла соответствующий запрос в ООН в мае. «Спустя три месяца мной получен официальный ответ. <...> В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове»,

— сообщила Поклонская.

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По ее словам, она уже подготовила запрос на имя главы Крыма Сергея Аксенова для получения необходимой информации. Депутат добавила, что реакция управления Верховного комиссара ООН по правам человека «приятно удивила» ее. Кроме того, Поклонская отметила, что всемирная организация признала ее статус как представителя крымчан в российском парламенте.

1 июня СМИ сообщали, что Наталья Поклонская направила официальное письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, призвав осудить «преступные действия украинских властей». Экс-прокурор Крыма призвала принять меры по возобновлению подачи воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Раньше таким способом на полуостров поступало до 85% пресной воды.

«Призываю <...> решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека, и принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования <...> канала», — говорится в письме Поклонской.

По мнению депутата, действия Киева «вопиющим образом» массово нарушают фундаментальные права крымского населения. Реальная угроза из-за водной блокады Крыма сложилась не только для жизней и здоровья людей, но и для уникальной природы региона.

Водоснабжение Крыма с украинской стороны было прервано в 2014 году, после того как полуостров вошел в состав России по итогам общенародного референдума. Пришедшее к власти в результате госпереворота киевское руководство отказалось признавать волеизъявление жителей Крыма и объявило регион «оккупированным», среди прочих мер прекратив поставки воды на полуостров.

При этом российские власти отметили, что перекрытие Северо-Крымского водоканала — политический шаг, а не экономический. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что «постройка Украиной дамбы — это еще один шаг агрессивной риторики, которую Киев ведет против Крыма». По его словам, теперь регион РФ уже не зависит от днепровской воды, которая раньше обеспечивала технической водой только северо-восток полуострова. С 2014 года Крым стал «водонезависим».

Президент РФ Владимир Путин ранее подверг критике крымских чиновников за недостаточные усилия по решению вопроса водоснабжения. «Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения», — заявил он.

В конце июня 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не станет просить украинские власти возобновить поставки пресной воды. По его словам, кроме президента Украины Владимира Зеленского принять решение о подаче воды не может в Киеве ни один человек. Однако Аксенов уверен, что крымчане проживут и без «водных подачек» со стороны соседнего государства. Для обеспечения водой Симферополя крымскими властями уже построены две нитки водопроводов и начата подача воды из артезианских скважин Бахчисарайского района полуострова.

29 августа председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что в сложившихся условиях с Украиной не следует вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров. По его словам, никакие переговоры не являются возможными, пока Киев не признает Крым как «сообщество, у которого было право на возвращение на родину и которое сделало свой исторический выбор».