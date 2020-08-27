«Заманили в Белоруссию»: кто организовал провокацию с 33 россиянами

К задержанию 33 россиян в Белоруссии причастны спецслужбы Украины и США, уверен президент России Владимир Путин. То, что это была их совместная операция, достоверно известно, добавил он.

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«Сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Этих людей, о которых вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, там, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы», — отметил Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, «на самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании». Он подчеркнул, что российских граждан «просто заманили туда, перетащили через границу».

Путин добавил, что пограничники не выпускали россиян, которые транзитом через Минск направлялись в другую страну. «Они же не могли въехать. Но по поддельным документам их фактически ввезли. Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно», — заверил президент России.

Путин рассказывал про задержание в Минске 33 россиян, о котором стало известно 29 июля. Белорусские правоохранители заявили, что это — «боевики» частной военной компании «Вагнер». Следственный комитет Белоруссии, в свою очередь, отмечал, что задержанных подозревают в «организации массовых беспорядков» накануне дня голосования, которое прошло 9 августа.

Правоохранители были уверены, что прибывшие на территорию республики — лишь первая группа. Всего «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании» в Белоруссии должны были прибыть более 200 боевиков. Такую версию публично озвучивал и глава республики Александр Лукашенко.

Российские дипломаты подчеркивали, что такая одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики. МИД России призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Пока россияне были задержаны с ними активно поддерживали связь дипломаты.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что задержанные в Белоруссии россияне вероятнее всего являются сотрудниками ЧОП. По его словам, они прибыли в Минск для того, чтобы транзитом улететь в другую страну. Но опоздали на рейс, из-за чего им пришлось задержаться в Белоруссии.

Представитель Кремля обратил внимание, что они не совершали никаких противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Сообщения о том, что Москва могла кого-то направить в Минск для дестабилизации ситуации, Песков назвал инсинуациями.

Версию России Лукашенко называл «враньем» и «легендой». Он был уверен, что россиян «специально направили в Белоруссию». Подобная позиция была и белорусских правоохранителей, которые билеты в другую страну называли «прикрытием». Делался также акцент на том, что во время допросов россияне давали разные показания относительно дальнейшего маршрута следования.

В свою очередь Украина требовала, чтобы Белоруссия передала Киеву 28 из 33 задержанных россиян. Против них на Украине возбуждены уголовные дела из-за того, что они якобы участвовали в силовой операции в Донбассе. Но Минск не выдал российских граждан Киеву и в последствии передал их Москве. произошло это в середине августа после того, как главы государств обсудили этот вопрос и проходившие в Белоруссии митинги оппозиции.

Отмечалось, что 32 россиянина возращены на родину в строгом соответствии с нормами международного права. Один из задержанных остался в республике, так как у него есть белорусское гражданство.