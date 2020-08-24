«Приехали поговорить»: в Минске ОМОН задержал членов совета оппозиции

В Минске сотрудники ОМОН задержали двух членов президиума Координационного совета по трансферу власти, который был создан белорусской оппозицией. Правоохранители задержали Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает телеканал «Белсат».

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По данным телеканала, задержание прошло у проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Tut.by обнародовал кадры с задержания Дылевского. На видео показано, как люди в черной форме отводят оппозиционера к автозаку.

Как отметили в пресс-службе МВД Белоруссии, члены президиума Координационного совета задержаны в рамках административного дела.

«За какое правонарушение, мы не озвучиваем, это личная информация гражданина, может быть, он против», — заявили в ведомстве в ответ на запрос РБК.

«Интерфакс», ссылаясь на Координационный совет, сообщает, что Ковалькову и Дылевского обвиняют в попытке организовать несогласованный митинг на заводе. «Предварительно на них составляют протокол об организации массового несанкционированного мероприятия на Минском тракторном заводе. Скорее всего, им выпишут штраф», — отметил собеседник издания.

Сама Ковалькова на своей странице в Facebook разместила пост, в котором сообщила, что они с Дылевским пришли к проходной МТЗ, чтобы «поговорить с бастующими рабочими и замом генерального директора по идеологии».

Ольга Ковалькова является доверенным лицом Светланы Тихановской, которую считали основной соперницей действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сергей Дылевский является лидером забастовочного комитета Минского тракторного завода. Он и Ковалькова были избраны в президиум совета на первом заседании 19 августа. Кроме них в президиум входят еще пять человек.

Между тем в оппозиционном совете заявили, что окажут задержанным коллегам максимальную правовую помощь. «Со стороны Координационного совета в этой ситуации будет оказана максимальная правовая помощь всем задержанным членам. У каждого из нас есть адвокат», — заверил член президиума совета Павел Латушко.

Он также выразил мнение, что преследование членов Координационного совета «ограничивает возможности диалога с властью». «Действие правоохранительных органов в отношении членов Координационного совета, а также факт возбуждения уголовного дела в связи с созданием Координационного совета будут ограничивать возможности самого совета и диалога [с властью]», — уверен оппозиционер.

По его словам, цель совета оппозиции — наладить диалог между властями Белоруссии и обществом, которое недовольно результатами выборов и устраивает акции протеста.

Он напомнил, что ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил важность диалога в белорусском обществе. Однако Латушко не стал говорить, что у России есть вопросы к работе КС. Накануне Сергей Лавров заявил, что принципы формирования совета оппозиции вызывают вопросы у российской стороны. В то же время, отметил он, в совет входят люди, известные негативным отношением к развитию Союзного государства России и Белоруссии.

«В отношении Координационного совета тоже есть, если мы хотим дать независимую оценку с нашей точки зрения, вопросы, как он формировался. Более того, там некоторые персонажи, которых в этот совет включали, узнали об этом из СМИ или соцсетей. Некоторые заявили, что не хотят быть в Координационном совете», — отметил министр.

Координационный совет по трансферу власти был создан по инициативе Тихановской. Она объявила о его создании 14 августа. В совет вошли 70 человек, 10% из них образуют президиум.

Ранее генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания организации, деятельность которой не предусмотрена на законодательном уровне. Следствие считает, что члены совета «призывают к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики». Такие противоправные действия регулирует ст. 361 УК РБ.