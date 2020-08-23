Европа «начинает роптать»: Лавров рассказал про санкции США

Вашингтон вводит санкции против других стран, физических и юридических лиц исходя из своих личных экономических или политических интересов — рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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По его словам, США не хотят выполнять никакие международные обязательства, а также приказывают другим странам не иметь отношений с неугодными Вашингтону режимами, например – с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро или с Ираном, передает ТАСС.

«Когда США решают, что Китай представляет угрозу, потому что слишком много продает США и слишком мало покупает, американцы вводят ограничения на импорт из КНР. Европейский и азиатский бизнес стали поднимать голову, роптать, протестовать», — напомнил дипломат.

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил тремя днями ранее госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

Как утверждает дипломат, «все санкции [против Ирана] будут восстановлены» и «мир станет безопаснее».

При этом, на следующий день США выступили против созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Ирану, проведения которого потребовала Россия, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«После безосновательного заявления [о том, что] они запустили механизм возвращения санкций, наши американские коллеги возразили против проведения заседания СБ для обсуждения ситуации вокруг выполнения Резолюции 2231», — написал Полянский на своей странице в Twitter.

Он выразил сожаление из-за того, что США не только пытаются ввести мир в заблуждение относительно наличия у них права начать восстанавливать санкции, но и избегают честного обсуждения этого вопроса.

Что касается отношений с Москвой, то американские политики уже не знают, против кого вводить новые санкции – признался исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Чед Вулф в интервью порталу Axios.

«Думаю, мы, на самом деле, израсходовали запас лиц, против которых можно ввести санкции. Эта администрация делает все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности», — резюмировал он.

«Ни одна администрация не была жестче с Россией, чем нынешняя, мы ввели санкции против сотен организаций. Нам почти не осталось, против кого вводить санкции в России... Мы чертовски много ввели санкций против России — частных лиц, компаний, правительства», — говорил чуть ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Бывший вице-президент США Джо Байден, который недавно официально стал кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, также пообещал «заставить Россию понести серьезные издержки» в случае победы в электоральной гонке.

В конце прошлого года стало известно, что американские власти прописали экономические ограничения в отношении иностранных партнеров России, которые участвовали в строительстве трубопровода «Северный поток — 2», в оборонном бюджете страны.

Это привело к тому, что швейцарская компания Allseas вывела все свои суда из зоны строительства. На поиски альтернативы ушло время, но российские власти заявили, что проект будет закончен.

Поняв, что первые санкции не остановили работу над завершением проекта, американские власти решили ввести дополнительные ограничения.

Так, в июле нынешнего года Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока».

Позднее конгресс США одобрил расширенные санкции против «Северного потока — 2». Они направлены против владельцев любых судов, которые участвуют в строительстве. Под ограничения попали и компании, страхующие технику и ее техническое обслуживание.

Американские представители утверждают, что при помощи санкций хотят «защитить Европу» от еще большего «российского давления».

Если «Северный поток — 2» будет завершен, то Россия сможет использовать газовое сотрудничество в своих политических целях, уверены в США. В ответ на это российский президент Владимир Путин подчеркивал, что этот проект имеет «сугубо экономическую» направленность.

Ранее США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких «сообщников» в организации наркотрафика и торговле людьми. Согласно заявлению американского минюста, из Венесуэлы было отправлено от 200 до 250 метрических тонн кокаина.

Вашингтон предлагает вознаграждение в размере $15 млн за информацию, которая приведет к задержанию Мадуро.

При этом Мадуро обвинял главу Белого дома Дональда Трампа в том, что тот отдал приказ правительству Колумбии подготовить покушение на него. Президент Венесуэлы уточнял, что в случае, если на него произойдет покушение, ответственными за это будут Вашингтон и Богота.

«Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, колумбийской мафии, чтобы они меня убили», — заявлял Мадуро.