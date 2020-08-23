«Без крови»: Зеленский призвал Белоруссию к новым выборам

Чтобы прекратить беспорядки в Белоруссии, а также устранить поводы для давления на Минск со стороны Евросоюза и США, республике нужно провести новые выборы — уверен президент Украины Владимир Зеленский.

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Как рассказал украинский лидер телеканалу Euronews, нынешнему главе государства Александру Лукашенко нужно показать своему народу доверие.

«Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели — я всех бы пригласил, всех. И после такого результата не было бы вопросов ни у кого», — пояснил политик.

По его словам, кто бы ни победил в гонке – Лукашенко или кто-то другой, выборы прошли бы «спокойно, без крови, честно и вошли бы в историю».

Чуть ранее президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария в Белоруссии.

«Необходимо избежать повторения того, что произошло на Украине», — сказал французский лидер, добавив, что ЕС заинтересован в «демократическом переходном» периоде в Белоруссии.

Со своей стороны, Лукашенко поручил министерству иностранных дел предупредить западных лидеров о личной ответственности за разжигание беспорядков. И даже назвал конкретных политиков, вызвавших его негодование. В перечень попал и Зеленский, что стало очередным шагом в обострении отношений с южным соседом Белоруссии.

«Им просто надо рассказать, что происходит в Белоруссии. Чтобы эту информацию получили и [канцлер ФРГ Ангела] Меркель, и [президент Франции Эммануэль] Макрон, и [президент Польши Анджей] Дуда, и [президент Литвы Гитанас] Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их — не стесняться — об ответственности за разжигание беспорядков.

Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», — заявил глава государства.

Стоит также напомнить, что в ночь на 29 июля в санатории «Белорусочка» около Минска были задержаны 32 россиянина по обвинению в организации массовых беспорядков. Еще один гражданин РФ был задержан в Гомельской области.

Белорусские СМИ сообщили, что «боевики из России» были задержаны из-за «нехарактерного поведения» в санатории — одежда в стиле «милитари» и отказ от алкогольных напитков послужили основанием для проверки.

Кроме того, правоохранительные органы Белоруссии заявили, что в общей сложности на территорию страны прибыли 200 «сотрудников ЧВК», и их главная цель заключалась в «дестабилизации обстановки» во время президентских выборов, прошедших 9 августа.

Генпрокуратура Украины заявила, что задержанные россияне якобы являются сотрудниками ЧВК «Вагнер» (деятельность частных военных компаний запрещена российским законодательством) и просила о выдаче Киеву 28 человек, чтобы обвинить их в терроризме.

Вскоре Лукашенко заявил, что «договорился» с российским лидером Владимиром Путиным по поводу задержанных, и все россияне вернулись на родину.

«C Путиным договорились разобраться по боевикам. Может быть, третья сторона это спровоцировала», — сказал белорусский президент.

Произошедшее было жестко раскритиковано Зеленским.

«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях. Людей, которые имеют отношение к вмешательству в дела Белоруссии и Украины, демонстративно отдать третьей стороне», — возмутился украинский лидер.

В этой связи он пообещал Минску «негативные, трагические последствия».

«Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создавать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умеют», — добавил Зеленский.

Он также провел закрытое совещание с главами разведывательных и силовых структур. События в Белоруссии могут оказать существенное влияние на Украину, отметил Зеленский.

В ходе совещания была проанализирована ситуация в Белоруссии, внешние факторы, просчитаны сценарии дальнейшего развития ситуации и риски для Украины.

Позднее украинские СМИ сообщили, что отправка россиян в Минск была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая сорвалась из-за утечки информации.

Отмечалось, что целью спецоперации был арест россиян уже на Украине. Задержанных планировалось использовать для обмена пленными с Россией.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг эту информацию, при этом добавив, что не может комментировать операции СБУ, потому что они являются секретными.

Версию, что задержание россиян стало результатом спланированной провокации третьей страны, подтвердил и посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. По его словам, злоумышленники подготовили свою провокационную акцию специально в период предвыборной борьбы в Белоруссии.

Следственный комитет России сейчас ведет расследование и обнародует факты, обличающие заказной характер «масштабной аферы». В ведомстве подчеркнули, что третья страна намеревалась своими дестабилизирующими действиями подорвать многолетнее и близкое сотрудничество России и Белоруссии.