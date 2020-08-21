«Продолжайте»: Тихановская обратилась к бастующим рабочим

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала в YouTube новое видеообращение, в котором призвала рабочих предприятий Белоруссии «продолжать» и расширять забастовки.

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«Работники «Беларуськалия», «МТЗ», «Гродно азота» и других предприятий! Будущее Беларуси, а, значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности», — подчеркнула она.

Политик призвала сограждан «не вестись на запугивания» и объединяться.

Она заявила, что таким образом можно заставить «закрывшуюся в своих дворцах власть» услышать голоса протестующих, которые эта власть «украла».

Тихановская подчеркнула, что забастовки — это легальный и эффективный метод борьбы. По ее словам, в фонды поддержки уже пожертвованы миллионы. Экс-кандидат на пост президента в очередной раз указала на необходимость «прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы».

Рабочие начали устраивать протесты через некоторое время после завершения голосования на выборах президента. По данным ЦИК, на них действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал немногим более 80% голосов, а Тихановская — чуть больше 10%. Но в ее штабе, как и в штабах других оппозиционеров, отказались признавать официальные итоги. По данным сторонников Тихановской, она набрала 70–80% голосов.

В протестах принимают участие сотрудники крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Белоруссии «Нафтан», Белорусского металлургического завода (БМЗ), Минского тракторного завода (МТЗ), Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), «Беларуськалия», БелАЗ, МАЗ, «Гродно Азот» и других предприятий.

Несмотря на забастовки на предприятиях, они продолжают работать в штатном режиме, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Хотя некоторые все же приостанавливали свою деятельность. Ранее БМЗ временно приостановил работу доменных печей, протестующие с помощью транспорта перекрывали дорогу к ним. Позже работу восстановили в штатном режиме.

Кроме того, 17 августа работу прекращали все шахты на «Беларуськалии».

Рабочие ряда предприятий, в том числе «Нафтана» и «Беларуськалия», пригрозили остановить работу заводов, если не будут выполнены выдвинутые ими требования, одно из которых — отставка Лукашенко.

На антиправительственных митингах рабочие скандировали: «Уходи!» и «Позор!» Один из рабочих говорил РБК, что коллектив требует прекратить насилие в отношении граждан, провести свободные и честные выборы, а также вывести ОМОН из города Жодино, где находится Белорусский автомобильный завод. Председатель горисполкома города Дмитрий Заблоцкий на встрече с работниками БелАЗа отметил, что это возможно, если силы ГУВД г. Жодино смогут обеспечивать общественный порядок.

Сам глава государства предупредил, что если в стране остановятся заводы, этим смогут воспользоваться конкуренты. Он подчеркнул, что в таком случае Белоруссия рискует это производство «никогда не раскрутить». «Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте», — отметил Лукашенко на совещании по работе строительной отрасли.

Как отметил глава Белоруссии, если остановится работа завода по производству удобрений «Беларуськалий», этим смогут воспользоваться Россия и Канада. «Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», — обратил внимание президент.

По его словам, аналогичного исхода стоит ждать в случае остановки работы машиностроительных предприятий.

«Вы сегодня не произведете десять тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся», — предупредил он.

Как утверждает Лукашенко, в стране пытаются «раскачать трудовые коллективы».