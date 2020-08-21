«Продолжайте»: Тихановская обратилась к бастующим рабочим

Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала рабочих предприятий страны продолжать бастовать. По ее словам, так народ может обратить на себя внимание власти. Забастовки на предприятиях начались через несколько дней после выборов. Президент Александр Лукашенко предупредил, что остановка работы предприятий может привести к тому, что этим воспользуются иностранные государства.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала в YouTube новое видеообращение, в котором призвала рабочих предприятий Белоруссии «продолжать» и расширять забастовки.

«Работники «Беларуськалия», «МТЗ», «Гродно азота» и других предприятий! Будущее Беларуси, а, значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности», — подчеркнула она.

Политик призвала сограждан «не вестись на запугивания» и объединяться.

Она заявила, что таким образом можно заставить «закрывшуюся в своих дворцах власть» услышать голоса протестующих, которые эта власть «украла».

Тихановская подчеркнула, что забастовки — это легальный и эффективный метод борьбы. По ее словам, в фонды поддержки уже пожертвованы миллионы. Экс-кандидат на пост президента в очередной раз указала на необходимость «прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы».

Рабочие начали устраивать протесты через некоторое время после завершения голосования на выборах президента. По данным ЦИК, на них действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал немногим более 80% голосов, а Тихановская — чуть больше 10%. Но в ее штабе, как и в штабах других оппозиционеров, отказались признавать официальные итоги. По данным сторонников Тихановской, она набрала 70–80% голосов.

В протестах принимают участие сотрудники крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Белоруссии «Нафтан», Белорусского металлургического завода (БМЗ), Минского тракторного завода (МТЗ), Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), «Беларуськалия», БелАЗ, МАЗ, «Гродно Азот» и других предприятий.

Несмотря на забастовки на предприятиях, они продолжают работать в штатном режиме, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Хотя некоторые все же приостанавливали свою деятельность. Ранее БМЗ временно приостановил работу доменных печей, протестующие с помощью транспорта перекрывали дорогу к ним. Позже работу восстановили в штатном режиме.

Кроме того, 17 августа работу прекращали все шахты на «Беларуськалии».

Рабочие ряда предприятий, в том числе «Нафтана» и «Беларуськалия», пригрозили остановить работу заводов, если не будут выполнены выдвинутые ими требования, одно из которых — отставка Лукашенко.

На антиправительственных митингах рабочие скандировали: «Уходи!» и «Позор!» Один из рабочих говорил РБК, что коллектив требует прекратить насилие в отношении граждан, провести свободные и честные выборы, а также вывести ОМОН из города Жодино, где находится Белорусский автомобильный завод. Председатель горисполкома города Дмитрий Заблоцкий на встрече с работниками БелАЗа отметил, что это возможно, если силы ГУВД г. Жодино смогут обеспечивать общественный порядок.

Сам глава государства предупредил, что если в стране остановятся заводы, этим смогут воспользоваться конкуренты. Он подчеркнул, что в таком случае Белоруссия рискует это производство «никогда не раскрутить». «Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте», — отметил Лукашенко на совещании по работе строительной отрасли.

Как отметил глава Белоруссии, если остановится работа завода по производству удобрений «Беларуськалий», этим смогут воспользоваться Россия и Канада. «Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», — обратил внимание президент.

По его словам, аналогичного исхода стоит ждать в случае остановки работы машиностроительных предприятий.

«Вы сегодня не произведете десять тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся», — предупредил он.

Как утверждает Лукашенко, в стране пытаются «раскачать трудовые коллективы».