Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал имена подозреваемых в военных преступлениях в регионе наемников из Дании и Франции. Его слова приводит ТАСС.

«Установлены данные гражданина Франции, уроженца города Орлеан, Карте Франк Мишель Микаель и Эвана Контен Этьен Жан. Это два офицера из Франции и гражданин Дании сорока лет Фрис Мартин», — заявил Ганчев.

В каких конкретно преступлениях подозреваются эти трое, не сообщается.

До этого стало известно, что Россия установила личности более 4 тыс. наемников ВСУ.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, любые бойцы, будь они солдатами ВСУ, националистами, радикалами или иностранными наемниками, должны нести ответственность за свои преступления.

Мирошник пообещал, что информация о преступлениях наемников будет известна во многих странах мира, а, помимо них, будут обнародованы данные о ЧВК, которые выполняют функцию рекрутинговых центров для ВСУ.

Ранее ТАСС сообщило, что наемники из Франции и Польши в Курской области идут во вторых линиях атаки.