Стала известна дальнейшая судьба курса духовно-нравственной культуры в школах

Основа преподавания предмета о духовно-нравственной культуре народов России в школах сохранится. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, передает ТАСС.

«Я могу точно сказать, что сущность предмета ни в коем случае не выпадет», — отметил он.

По словам Мединского, к преподаванию этой дисциплины теперь будут подходить «даже более ответственно», чем это было заложено в предыдущих нормативных документах.

Помощник президента обратил внимание, что все, что будет преподаваться в рамках этого курса, стало сейчас «предметом доработки и обсуждения».

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о своем решении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в школьной программе, несмотря на решение министерства просвещения. Российский лидер поручил усовершенствовать школьные учебные программы.

Ранее Владимир Путин поручил правительству заняться отечественными игровыми консолями.