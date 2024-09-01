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Каждый седьмой работающий родитель потратил ползарплаты на сборы ребенка в школу

Около 14% работающих родителей потратили на сборы детей в школу ползарплаты

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Каждый четвертый (25%) работающий родитель потратил на сборы детей в школу меньше пятой части своей зарплаты, в то же время каждый седьмой (14%) — больше половины зарплаты. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные платформы «Авито работа».

«17% потратили 36-50% от зарплаты, а 13% респондентов — 5-10%. Больше половины своей зарплаты потратили 14% трудящихся родителей», — говорится в итогах исследования.

При этом самые большие траты чаще всего были у родителей, дети которых в этом году поступают в ссузы.

Незадолго до этого опрос сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» показал, что почти каждый пятый опрошенный россиянин — 17,7% — не будет покупать подарки и цветы учителям к 1 сентября. Покупать цветы и подарки решили 32% опрошенных.

До этого сообщалось, что праздничные линейки к началу учебного года в Москве будут проводить не на улице, как обычно, а внутри школ.

Ранее школа в Нижнем Тагиле решила не пускать родителей на линейку 1 сентября.

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