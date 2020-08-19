Через Путина: Лукашенко призвал Запад не вмешиваться в дела страны

Лукашенко через Путина попросил госпожу Меркель не вмешиваться

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Глава Белоруссии Александра Лукашенко попросил главу России Владимира Путина передать «госпоже Меркель», чтобы та вместе со всей Западной Европой не вмешивалась в дела республики. Ранее Путин обсуждал с президентом Франции и канцлером Германии массовые протесты белорусов, недовольных результатами выборов. В Европе считают, что белорусские власти должны пойти на диалог с митингующими.

Белорусский президент попросил российского коллегу Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела республики. Об этом рассказала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Она добавила, что Лукашенко в настоящий момент не видит необходимости в беседе с Меркель. «Каким может быть от него [разговора] эффект? Скорее всего, отрицательным, ведь на сегодняшний день главное, чего мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Белоруссии», — отметила она.

По ее словам, исходя из этой позиции, президент Белоруссии «попросил своего российского коллегу передать «госпоже Меркель», чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас».

Ранее Лукашенко рассказал, как Меркель пыталась с ним связаться по телефону. Она якобы звонила ему с предложением поговорить. «Я уже знаю, кого они там сформировали для переговоров. Звонит Меркель: я хочу поговорить. Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока», — заявил президент Белоруссии.

В Берлине в ответ на это сообщили, что канцлер с 9 августа не связывалась с Лукашенко по телефону. При этом в Литве 17 августа отметили, что Германия пыталась связаться с главой Белоруссии, чтобы «урегулировать сложившуюся ситуацию». В Литве в настоящее время находится основная соперница Лукашенко Светлана Тихановская.

В тот же день, 17 августа, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что министры связывались с Тихановской, отмечает Süddeutsche Zeitung. По его словам, не стоит ждать приезда Тихановской в Германию, так как она не выражала такого желания.

Правительство Германии призвало вновь белорусские власти отказаться от применения насилия при подавлении демонстраций, которые проводит оппозиция в различных городах республики. Немецкие политики также отметили необходимость освободить политзаключенных.

Митинги проходят в Белоруссии с вечера 9 августа — дня голосования на выборах президента республики. Тогда ЦИК опубликовала предварительные результаты, согласно которым победил Лукашенко. Итоги выборов показали, что он набрал 80,1% голосов, а Тихановская — 10,1%.

В первые дни акции протеста жестоко подавлялись белорусскими правоохранителями. Около 600 белорусов обратились в Следственный комитет, утверждая, что к ним применяли силу и избивали. Двое протестующих умерли.

Сама лидер оппозиции Светлана Тихановская на второй день митингов уехала в Литву. Она отметила, что это было ее самостоятельное решение. Перед тем, как уехать из республики, политик подала в ЦИК жалобу на итоги выборов. В Литве утверждают, что Тихановскую перед отъездом задерживали примерно на семь часов.

Действия белорусских силовиков вызвали общественный и политический резонанс. Евросоюз заявил, что не признает итоги выборов и намерен ввести санкции против «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах». В Брюсселе не исключают включение в него и белорусского президента Александра Лукашенко.

Ситуацию в республике обсуждают и на уровне мировых лидеров. Ранее российский лидер Владимир Путин провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Беседы состоялись по инициативе Берлина и Парижа.

В ходе разговора как с Меркель, так и с Макроном, Путин подчеркнул «неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса». Меркель, в свою очередь, отметила, что власти Белоруссии должны «вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса», а также отказаться от применения насилия в отношении мирных протестующих.

В разговоре Москвы и Парижа обе стороны «выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем» в Белоруссии.