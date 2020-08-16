«Не моя вина»: Лукашенко не будет проводить перевыборы

Лукашенко назвал повторные выборы гибелью государства

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед своими сторонниками, которые собрались на площади Независимости. Он заявил, что нынешние выборы главы государства состоялись. Проведение перевыборов будет означать гибель Белоруссии как государства, уверен политик. Он также считает, что акциями оппозиции управляют иностранные «кукловоды», которые хотят забрать часть страны.

На площади Независимости в Минске собралось несколько тысяч сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он вышел к собравшимся, которые кричали ему «Спасибо».

Свое выступление Лукашенко начал с того, что позвал собравшихся на площадь перед Домом Правительства не для того, чтобы они его защитили. «Хотя не без этого», — добавил президент страны.

Он отметил, что не является сторонником массовых акций граждан, но из-за сложившейся ситуации в стране был вынужден созвать своих сторонников. «Я поклялся в свое время не допустить в стране площадей. Я не сторонник митингов, но не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь», — уверен он.

Вместе с тем он поблагодарил присутствующих за то, что те пришли. «Спасибо, что вы четверть века терпите человека из провинции», — сказал он белорусам, которые встретили его овациями.

Лукашенко опроверг мнение о том, что результаты голосования на выборах президента республики были сфальсифицированы. «Не может быть фальсификации выборов с результатом больше 80%. Я стою здесь, как перед богом. Выборы состоялись», — заверил он. По данным ЦИК, за Лукашенко, которые занял пост главы страны уже в шестой раз, отдали свои голоса 80,1% избирателей.

«Родные мои, я здесь стою не потому, что крепко уцепился за власть. Четверть века — я отдал всю свою молодость и самые лучшие годы служению вам и нашей Родине. <...> Они [оппозиция] кричат мне «Уходи!». Не вопрос! Не вопрос! Президенты приходят и уходят. <...> И что? И кого завтра здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем?» — задался вопросом Лукашенко.

Он отметил, что белорусов хотят одеть в лапти и погонять плеткой. «Если кто-то это хочет — без меня!», — заявил президент Белоруссии.

Политик также предупредил, что не намерен «отдавать» страну даже в случае кончины. «Мы построили с вами — при всех сложностях, при всех недостатках — красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я не позволю вам», — заверил он. А пока, подчеркнул Лукашенко, он живой и будет жить.

К тому же, считает глава государства, Белоруссии грозит угроза гибели как государства в случае перевыборов. Это мнение он объяснил тем, что это будет означать, что республика пошла на поводу у Запада.

«Натовское руководство призывает нас провести новые выборы. Если мы пойдем у них на поводу, то погибнем как государство», — сказал Лукашенко. Ранее он подчеркивал, что массовые акции протеста оппозиции устраивают иностранные силы, чтобы в республике прошла «цветная революция».

И на это раз белорусский президент заявил, что протестным движением управляют иностранные «кукловоды». Они, по мнению Лукашенко, хотят, чтобы западные границы Белоруссии проходили не под Брестом, а под Минском, как до начала Второй мировой войны. «Этому не бывать», — пообещал собравшимся Лукашенко.

«Спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор, через некоторое время», — отметил он, говоря об оппозиционерах.

Он напомнил, что, когда он только пришел к власти в 1994 году, люди просили его, «совсем неопытного молодого человека, отвести народ от пропасти». «Мы это сделали, мы сделали то, о чем мечтали миллионы наших предшественников: мы построили независимое суверенное государство!» — подчеркнул политик.

В заключение своего выступления глава Белоруссии сказал: «Я встаю здесь перед вами на колени, впервые в своей жизни. Вы это заслужили». Но это была лишь фигура речи, отмечают журналисты.

Пока Лукашенко выступал перед своими сторонниками, многочисленные сторонники оппозиции стали подтягиваться к стеле в Минске. Там они планируют провести свой митинг, призывая власти к перевыборам.