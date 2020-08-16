«Не моя вина»: Лукашенко не будет проводить перевыборы

На площади Независимости в Минске собралось несколько тысяч сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он вышел к собравшимся, которые кричали ему «Спасибо».

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Свое выступление Лукашенко начал с того, что позвал собравшихся на площадь перед Домом Правительства не для того, чтобы они его защитили. «Хотя не без этого», — добавил президент страны.

Он отметил, что не является сторонником массовых акций граждан, но из-за сложившейся ситуации в стране был вынужден созвать своих сторонников. «Я поклялся в свое время не допустить в стране площадей. Я не сторонник митингов, но не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь», — уверен он.

Вместе с тем он поблагодарил присутствующих за то, что те пришли. «Спасибо, что вы четверть века терпите человека из провинции», — сказал он белорусам, которые встретили его овациями.

Лукашенко опроверг мнение о том, что результаты голосования на выборах президента республики были сфальсифицированы. «Не может быть фальсификации выборов с результатом больше 80%. Я стою здесь, как перед богом. Выборы состоялись», — заверил он. По данным ЦИК, за Лукашенко, которые занял пост главы страны уже в шестой раз, отдали свои голоса 80,1% избирателей.

«Родные мои, я здесь стою не потому, что крепко уцепился за власть. Четверть века — я отдал всю свою молодость и самые лучшие годы служению вам и нашей Родине. <...> Они [оппозиция] кричат мне «Уходи!». Не вопрос! Не вопрос! Президенты приходят и уходят. <...> И что? И кого завтра здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем?» — задался вопросом Лукашенко.

Он отметил, что белорусов хотят одеть в лапти и погонять плеткой. «Если кто-то это хочет — без меня!», — заявил президент Белоруссии.

Политик также предупредил, что не намерен «отдавать» страну даже в случае кончины. «Мы построили с вами — при всех сложностях, при всех недостатках — красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я не позволю вам», — заверил он. А пока, подчеркнул Лукашенко, он живой и будет жить.

К тому же, считает глава государства, Белоруссии грозит угроза гибели как государства в случае перевыборов. Это мнение он объяснил тем, что это будет означать, что республика пошла на поводу у Запада.

«Натовское руководство призывает нас провести новые выборы. Если мы пойдем у них на поводу, то погибнем как государство», — сказал Лукашенко. Ранее он подчеркивал, что массовые акции протеста оппозиции устраивают иностранные силы, чтобы в республике прошла «цветная революция».

И на это раз белорусский президент заявил, что протестным движением управляют иностранные «кукловоды». Они, по мнению Лукашенко, хотят, чтобы западные границы Белоруссии проходили не под Брестом, а под Минском, как до начала Второй мировой войны. «Этому не бывать», — пообещал собравшимся Лукашенко.

«Спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор, через некоторое время», — отметил он, говоря об оппозиционерах.

Он напомнил, что, когда он только пришел к власти в 1994 году, люди просили его, «совсем неопытного молодого человека, отвести народ от пропасти». «Мы это сделали, мы сделали то, о чем мечтали миллионы наших предшественников: мы построили независимое суверенное государство!» — подчеркнул политик.

В заключение своего выступления глава Белоруссии сказал: «Я встаю здесь перед вами на колени, впервые в своей жизни. Вы это заслужили». Но это была лишь фигура речи, отмечают журналисты.

Пока Лукашенко выступал перед своими сторонниками, многочисленные сторонники оппозиции стали подтягиваться к стеле в Минске. Там они планируют провести свой митинг, призывая власти к перевыборам.