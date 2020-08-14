Протест в Минске: силовики опустили щиты

Силовики в Минске опустили щиты перед демонстрантами, передает ТАСС. Произошло это на площади Независимости, где расположены Дом правительства Белоруссии и здание ЦИК. В пятницу, 14 августа, там собрались несколько тысяч митингующих, отмечает корреспондент агентства.

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Действия силовиков вызвали бурные аплодисменты, некоторые девушки из числа простестующих подбежали к правоохранителям, чтобы их обнять и подарить цветы. Фотографии были опубликованы в Telegram-канале «Мая краіна Беларусь».

Протестующие пожали силовикам руки. После этого митингующие отошли от правоохранителей на примерно 50 м и начали аплодировать, скандируя: «Молодцы!» Пока не сообщалось о каких-либо стычках. По данным ТАСС, правоохранители не препятствуют проходу многотысячной колонны недовольных.

Агентство отмечает, что белорусы скандируют: «Уходи!»

Протестующие требуют пересмотра итогов президентских выборов. Часть из них хотят, чтобы голоса были пересчитаны, часть намерена отстаивать перевыборы.

Демонстранты скандируют: «Света — наш президент». Они имеют в виду Светлану Тихановскую, которая решила участвовать в выборах после того, как ее мужа арестовали. Изначально именно он собирался стать кандидатом в президенты Белоруссии.

Участники митинга на площади Независимости повесили на памятник Владимиру Ленину плакат с надписью: »Тихановская — президент и главнокомандующий Республики Беларусь».

По данным Tut.by, на площади собрались участвующие в забастовке работники Минского тракторного завода (МТЗ) и присоединившиеся к ним другие митингующие. Ранее на МТЗ прибыл премьер-министр республики Роман Головченко. Рабочие потребовали, чтобы он вышел к ним и поговорил с ними в присутствии прессы. Но Головченко отказался.

Тогда участники забастовки двинулись в центр столицы Белоруссии, скандируя: «Уходи!» Когда они приблизились к Минскому заводу шестерен, лозунг сменился на «Присоединяйся!»

По ходу движения к рабочим стали присоединяться прохожие, а проезжающие мимо автомобилисты сигналили им в знак поддержки. Бастующие работники МТЗ потребовали отставки нынешнего президента Александра Лукашенко и перевыборов. Помимо этого, они призвали власти «убрать из города военных и освободить всех политзаключенных со снятием всех обвинений».

Забастовки и митинги начались вечером 9 августа и продолжаются до сих пор. Основная причина недовольства — результаты выборов. Окончательные итоги были опубликованы только спустя пять дней после голосования. Согласно данным ЦИК, победил Лукашенко. За него проголосовали свыше 80% избирателей. Его основную соперницу Тихановскую поддержали, по официальным данным, немногим больше 10% белорусов.

Сама Тихановская результаты не признала. По ее словам, большинство граждан хотят перемен и голосовали за нее.

В настоящее время политик находится в Литве. Власти прибалтийской республики утверждают, что ее заставили уехать из Белоруссии.

Ранее Тихановская опубликовала в YouTube-канале мужа новое обращение. В нем она подчеркнула, что граждане страны выходят на мирные акции, а власти делают из этого «кровавую бойню». Многие из задержанных утверждают, что их избивали и заставляли давать признательные показания по различным обвинениям.

Во время акций силовики использовали против митингующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Согласно официальным данным, задержаны порядка 7 тыс. человек, из них 70 журналистов. Многие пострадали, в том числе более 100 правоохранителей, один протестующий погиб.