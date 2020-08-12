Охота на журналистов: как прошла третья ночь белорусских протестов

Протесты несогласных с победой действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах главы государства вновь вспыхнули в крупных городах республики 11 августа. Главным оплотом сопротивления по традиции стал Минск, однако в этот раз силовики не позволили активистам занять центр столицы — протест был смещен в спальные районы города.

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Поначалу все выглядело вполне обыденно: люди, собираясь в группы в разных частях Минска, двигались в сторону центральных улиц. Поддержку протестующим оказывали автомобилисты, создававшие заторы на крупных магистралях под аккомпанемент неформального гимна протеста — песни «Перемен» Виктора Цоя.

Однако ситуация достаточно быстра начала разворачиваться не в пользу активистов. Во-первых, проблемы с интернетом в республике стали еще более ощутимыми, что помешало координации демонстраций. Во-вторых, к подавлению митингов подключились сотрудники ГАИ, блокировавшие подъезды к районам и останавливающие автомобилистов. В-третьих, силовики не стали долго тянуть с применением спецсредств — светошумовые гранаты и резиновые пули применялись повсеместно вместе с дубинками и спецтехникой.

Попытки протестующих возвести баррикады и собраться в центре города разбивались о решительные действия сотрудников правоохранительных органов, бессистемные задержания также подрывали устойчивость протеста.

Вероятно, это отчасти привело к достаточно быстрому завершению акций — сообщения о крупных столкновениях пошли на спад около 1-2 часов утра по московскому времени, в прошлые два дня протест затягивался как минимум до 3-4 часов утра.

К тому же, на ситуацию так или иначе влияет усталость демонстрантов, людей на улицы выходит меньше и в этот раз их действия были менее радикальными. Безусловно активисты вступали в открытые стычки с силовиками, но бросания «коктейлей Молотова» в правоохранителей больше не было.

В совокупности все это привело к тому, что части ОМОНа и внутренних войск начали покидать улицы города примерно в 4.00 мск, восстановив контроль над Минском. Впоследствии автомобильное движение было возобновлено, а центр столицы вновь стал доступен для посещения.

Журналистское преследование

Сделать какой-либо устойчивый вывод по ситуации в Белоруссии, помимо блокировки интернета, мешает еще один важный фактор — преследование и атаки на журналистов со стороны силовиков. Немногочисленные видеозаписи очевидцев свидетельствуют о том, что сотрудники правоохранительных органов оказывают серьезное давление на прессу.

Так, журналистов избивают, задерживают, лишают аппаратуры для фото и видеосъемки, а также отбирают уже отснятый материал.

За третью ночь протеста сообщения о прессинге в отношении сотрудников СМИ увеличилось в разы, хотя журналисты и до этого испытывали проблемы при работе в Белоруссии.

За первые два дня демонстраций были задержаны более 10 сотрудников различных СМИ, многие длительное время не выходили на связь и были избиты силовиками.

Если говорить о российских журналистах, то показательным можно назвать случай спецкора издания Meduza Максима Солопова. Его задержали в ночь на 10 августа, но никакой связи с ним не было около 43 часов — белорусские власти также ничего не сообщали о его местонахождении. Формально арест Солопова связан с тем, что журналист якобы работал без аккредитации. Он был освобожден только под вечер 11 августа после чего отправился в Россию, въезд в Белоруссию корреспонденту запретили.

Такие инциденты происходят с журналистами повсеместно, людей задерживают, и их дальнейшая судьба остается неизвестной в течение длительного периода времени. При этом принадлежность сотрудника СМИ к той или иной стране не играет никакой роли, хотя ряд Telegram-каналов пишет, что с западными журналистами власти действуют более осторожно.

Стихийный протест

Тем не менее, говорить о снижении градуса протестов нельзя. Достаточно быстрое завершение акций в Минске не сильно сказалось на демонстрациях в других частях страны. Интересно, что в ряде городов митинги проходили в мирном ключе, без серьезного вмешательства со стороны силовиков. В частности, такая ситуация наблюдалась в Заславле.

Кроме того, протестующие смогли найти решения для информирования друг друга в обход блокировки интернета — в ход идут листовки, плакаты и даже звонки на городские телефоны.

Полной остановке митингов мешает сам характер протестов: акции происходят стихийно без привязки к каким-то определенным лидерам.

Демонстрации не особо связаны с кандидатом от объединенных сил оппозиции Светланы Тихановской, которую активисты называют победительницей президентских выборов.

Как отмечают различные эксперты, голосование на белорусских выборах было протестным, то есть люди были готовы поддержать кого угодно, кроме Лукашенко. Да и Тихановская сама не решилась возглавить протест, отказавшись от участия в демонстрациях. На протяжении последних дней она призывала лишь к мирным митингам, призывая людей не переходить к насилию и напоминая силовикам об их ответственности перед народом.

11 августа ситуация вокруг Тихановской несколько поменялась. Кандидат в спешном порядке покинула Белоруссию и укрылась в Литве. В обращении к своим сторонникам она намекнула, что не смогла выдержать давления со стороны власти, бросив фразу «жизнь того не стоит». С точки зрения местных СМИ, Тихановскую заставили уехать, а также записать видео с призывом к остановке протестов после нескольких часов прессинга в здании ЦИК.

Изгнание кандидата не особо сказалось на характере протестов, что в очередной раз подтвердило отсутствие ее связи с митингами.

Формально главным идеологом демонстраций можно назвать Telegram-канал Nexta Live, одного из основных поставщиков информации с территории республики. Авторы канала делают особый упор на спорных материалах, где белорусы вступают в конфронтации с силовиками и используют не самые цензурные высказывания для описания действий правоохранительных органов — тем самым поддерживая градус недовольства населения.

Впрочем, пока протесты вспыхивают и без какого-либо воздействия, явно демонстрируя отношение людей к итогам выборов. Протестующие вызывают сочувствие на Западе: США и Евросоюз активно требуют пересчета голосов или проведения новых выборов, что Минск в целом успешно игнорирует.

Белорусские власти полностью сосредоточены на подавлении народного гнева, используя для этого все доступные инструменты. Однако полноценного успеха их кампания не приносит: белорусы не собираются прекращать демонстрации, несмотря на жесткие действия силовиков. Кроме того, с 11 августа к протестам добавилась попытка проведения «всеобщей забастовки», что еще больше ухудшает ситуацию в республике.