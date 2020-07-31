Оружие против Трампа: ФБР спрятало документы о России

Сотрудники ФБР США спрятали копии документов по «российскому делу» о якобы вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на книгу журналиста Джеффри Тубина, посвященную расследованию против президента США Дональда Трамп и его приближенных.

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По информации Тубина, после того как президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми в мае 2017 года, сотрудники ведомства предположили, что глава Белого дома распорядится прекратить все расследования по делу о вмешательстве в выборы в США.

По данным телеканала, назначенный после увольнения Коми и. о. директора ФБР поручил занести некоторые документы по «российскому делу» в закрытую информационную базу ведомства. В частности, речь идет о составленном Коми отчете в отношении экс-советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, расследование в отношении которого велось в рамках «российского дела». Также в документах Коми были сведения о его контактах с Трампом, согласно которым американский лидер требовал от него закрытия дела Флинна.

В связи с этим ФБР пошло «на беспрецедентные шаги»: сотрудники бюро спрятали копии документов.

«Это было сделано, чтобы их можно было сохранить, найти и распространить, если бы Трамп прекратил расследования», — говорится в статье.

Соответствующее решение, как отмечает CNN, принял Эндрю Маккейб, на время ставший главой ведомства после увольнения Коми.

Дело о «вмешательстве России» длилось почти два года, специальный прокурор Роберт Мюллер вместе со своей командой пытался ответить на три основных вопроса: имел ли место сговор между Трампом и Москвой, вмешивались ли российские власти в американские выборы и препятствовал ли избранный президент США правосудию.

По завершении разбирательства Мюллер представил минюсту США подробный доклад относительно расследования, в котором был дан однозначный ответ лишь на два вопроса. Во-первых, спецпрокурор признал, что между Трампом и Россией не было никакого сговора. А во-вторых, заявил о наличии «российского вмешательства» в выборы президента США.

На основании обвинений, выдвинутых спецпрокурором, тюремные сроки уже получили правая рука Трампа политехнолог Пол Манафорт, личный адвокат главы Белого дома Майкл Коэн, а также его советник Джордж Папандопулос, который, впрочем, отсидел в тюрьме лишь две недели. Однако эти приговоры не были связаны с Россией.

На третий вопрос — о препятствовании правосудию со стороны Трампа — Мюллер не смог дать однозначного ответа.

Спецпрокурор лишь перечислил факты, который изучил во время расследования «российского дела», но без каких-то юридических выводов.

Демократы уверены, что недосказанность в отчете Мюллера намекает на прямую ответственность президента. Отсутствие выводов со стороны спецпрокурора они объясняют политикой минюста, которая не позволяет предъявлять обвинений главе государства.

В контексте нынешней истории стоит отметить, что отношения Трампа и ФБР никогда не были гладкими. Глава государства неоднократно обвинял Федеральное бюро расследований в том, что агенты незаконно следили за его людьми во время кампании 2016 года.

Впрочем, эти обвинения также не нашли под собой подтверждений. В декабре прошлого года был опубликован доклад Генерального инспектора минюста Майкла Горовица, в котором утверждается, что

наблюдение ФБР за кампанией Трампа не было «политической слежкой».

Как говорится в докладе, не удалось «найти документальные или свидетельские доказательства политической предвзятости или ненадлежащей мотивации» со стороны ФБР. В докладе утверждается, что бюро руководствовалось перечнем «разрешенных действий», когда открыло расследование.

При этом в докладе Горовица уточняется, что в деятельности ФБР были допущены ошибки, которые он называет «серьезными сбоями в работе». По его мнению, на них должно было обратить внимание руководство ведомства. Так, например, автор доклада пишет, что расследование продолжилось даже тогда, когда собранная информация подтвердила слабость доказательной базы против сотрудника предвыборного штаба Трампа, а многие свидетельства в его пользу были отброшены в сторону.

Впрочем, все эти истории можно назвать давно завершенными. Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин,

опубликованная CNN информация о спрятанных ФБР документах о российском вмешательстве не более, чем предвыборный трюк.

«Во-первых, все, что говорит CNN, нужно делить на 85 частей. Во-вторых, если бы что-то было у ФБР, если бы что-то было у Мюллера, который больше года проводил расследование, это давно бы уже всплыло. Если бы что-то могли накопать — уже накопали бы», — говорит эксперт. По его словам, сейчас происходит очередной вброс, связанный с предвыборной гонкой. «Это не более, чем либероидные попытки в последние 100 дней подорвать американского народа к Трампу», — заключает Домрин.