Трамп ничего не добился: под Пхеньяном нашли ядерный объект

Новые спутниковые снимки свидетельствуют о наличии ранее неизвестного действующего ядерного объекта в окрестностях столицы КНДР. По оценке экспертов Института международных исследований Миддлбери-колледжа, строение находится в деревне Вуллори и, скорее всего, связано с северокорейской ядерной программой.

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Как передает CNN со ссылкой на выводы специалистов, по всем признакам объект является активным — вероятно, на нем производятся ядерные боеголовки или их компоненты. Это отчасти подтверждает регулярное движение транспортных средств около него.

Согласно снимкам со спутника, деятельность на заводе не прекращалась даже в момент переговоров между США и Северной Кореей по денуклеаризации Корейского полуострова.

Формально объект был идентифицирован еще пять лет назад специалистами из центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина, но ученые предпочли не публиковать эту информацию, так как не могли точно определить главную цель объекта.

Последние исследования позволили охарактеризовать его как часть ядерной программы КНДР. По словам профессор Института международных исследований Джеффри Льюиса, на территории объекта присутствует так называемый периметр безопасности, жилые помещения и ряд подземных сооружений.

«Сам объект расположен на склоне холма, достаточно существенного для размещения подземного сооружения, и имеет обширную террасу. Ряд зданий может служить входом в такое сооружение. Предприятие крайне активно», — подчеркнул эксперт.

Как это зачастую бывает с северокорейскими ядерными объектами, официального подтверждения этой информации нет. Точное их количество до сих пор неизвестно, что делает обнаружение новых сооружений вполне реальным.

Переговорный тупик

Раскрытие очередного ядерного объекта КНДР создает определенный прецедент, в котором главную роль играет то, что Пхеньян не останавливал разработок во время переговоров с Вашингтоном. Эта информация может навредить денуклеаризации Корейского полуострова, хотя процесс в последнее время и так находится в тупике.

США активно пытаются добиться соответствующего соглашения с Северной Кореей последние два года, за это время американский лидер Дональд Трамп дважды лично встречался со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Однако пока ожидаемого прорыва достичь не удалось — дело так и не зашло дальше декларации о намерениях перейти к денуклеаризации.

Сам процесс нельзя назвать легким, его реализации препятствуют несколько ключевых факторов. Во-первых, общая непредсказуемость Трампа — выход США из различных основополагающих международных соглашений можно назвать трендом его президентства, что не внушает Пхеньяну уверенности в том, что и этот договор не будет сорван.

Кроме того, КНДР не слишком стремится к денуклеаризации, так как Вашингтону фактически нечего предложить Пхеньяну, и даже при существующих договоренностях способствовать этому процессу США не пытаются.

Белый дом настаивает на полной ликвидации ядерной программы Северной Кореи, но не создает каких-либо стимулов для реализации этого плана — соответствующие санкции против КНДР сохраняются в полном объеме, несмотря на ряд шагов со стороны Пхеньяна, в том числе приостановку ядерных испытаний.

Последние переговоры сторон состоялись осенью прошлого года. С точки зрения КНДР, они завершились полным провалом. При этом в Вашингтоне считают иначе и называют встречу вполне конструктивной. Однако с тех пор каких-либо важных обсуждений между сторонами не было.

Ситуация также осложняется тем, что в настоящее время отношения КНДР и Южной Кореи переживают кризис. В июне все линии связи между Пхеньяном и Сеулом были перекрыты, а один из старейших объектов связи на границе уничтожен. К тому же южнокорейские СМИ зафиксировали возвращение северокорейских военных в наиболее опасные районы демилитаризованной зоны.

Все попытки возобновить скоординированные с США переговоры по межкорейскому урегулированию разбиваются о молчание Пхеньяна. Власти КНДР практически открыто отказываются от диалога с Вашингтоном и «вражеским» Сеулом.

Шанс на улучшение

Впрочем, США продолжают придерживаться курса на мирное урегулирование ракетно-ядерной проблемы Корейского полуострова. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн в начале июля посетил Южную Корею, где провел переговоры с рядом высокопоставленных чиновников. Одной из главных тем его визита стало обсуждение пути к снижению напряженности между Сеулом и Пхеньяном, а также поиск возможности для возобновления диалога.

«США выступают за межкорейское взаимодействие, считая его важным компонентом в создании стабильной ситуации на Корейском полуострове», — указывал Бигэн.

Белый дом готов в любое время возобновить диалог с КНДР, подчеркивал спецпредставитель США, в настоящее время вероятность восстановления переговоров «весьма высока».

Однако как идентификация нового ядерного объекта на территории Северной Кореи повлияет на желание Вашингтона вновь усадить Пхеньян за стол переговоров, пока неизвестно.

Вносит свои нюансы и избирательная кампания в США, что подталкивает к рассмотрению всех шагов Вашингтона в рамках предвыборной риторики.

Первые переговоры Трампа с Ким Чен Ыном завершились в пользу американского лидера или, как минимум, положительно отразились на его репутации. Учитывая, что до нее СМИ активно писали о возможном начале войны между КНДР и США, переговоры действительно смогли снизить напряженность.

Вероятно, Трамп может попытаться повторить этот успех в преддверии выборов, организовав встречу с главой КНДР, и опять пообещать «исторический прорыв», как это было два года назад. Но согласится ли на это Ким Чен Ын, — вопрос достаточно сложный, в нынешних условиях ответ, скорее всего, будет «нет».