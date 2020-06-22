Это плохой закон: Европа учит Китай управлять Гонконгом

22 июня состоялся видеосаммит Евросоюза и Китая. В переговорах с европейской стороны приняли участие глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль. Китай же был представлен в лице председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна.

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«Отношения между ЕС и Китаем развивались в последние годы. Наша экономическая взаимозависимость высока, и мы должны совместно работать над решением глобальных проблем, таких как действия в области климата, достижение целей в области устойчивого развития или работа с COVID-19.

Взаимодействие и сотрудничество с Китаем — это и возможность, и необходимость. Но в то же время мы должны признать, что мы не разделяем одни и те же ценности, политические системы. Мы будем действовать ясным и уверенным образом, надежно защищая интересы ЕС, и твердо стоять на наших ценностях»,

— заявил в ходе встречи Шарль Мишель.

Приоритеты в отношениях между содружеством и Китаем отразила в своем заявлении и председатель ЕК.

«Пандемия коронавируса и ряд серьезных двусторонних и многосторонних проблем ясно показывают, что партнерство ЕС и Китая имеет решающее значение, с точки зрения торговли, климата, технологий. Но для того чтобы наши отношения развивались и дальше, они должны стать в большей степени основанными на правилах, чтобы достичь реального уровня игры», — заявила Урсула фон дер Лейен.

Действительно, во взаимоотношениях сторон наметились проблемы из-за усугубившихся противоречий сразу по нескольким вопросам — экономика (ограниченный доступ к китайскому рынку, продвижение систем 5G, кража технологий, инвестиции КНР в европейскую чувствительную инфраструктуру), права человека, китайская внешняя политика в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также проблема изменения климата.

Кроме того, ситуация усугубляется напряженными отношениями между Китаем и США, которые требуют от своих европейских партнеров согласованности по всем вопросам во внешнем направлении.

Госсекретарь США Майк Помпео 15 июня в своем Twitter заявил, что отношения Вашингтона и ЕС «критически важны в противодействии тем вызовам, которые несут КНР, Россия и другие авторитарные режимы, попирающие международные нормы».

По информации Politico, США уже пытались заручиться поддержкой Евросоюза в их противостоянии с Китаем. Однако Брюссель отказался от прямого вмешательства в конфликт, предложив вместо этого начать диалог с Вашингтоном о стратегических вызовах со стороны Пекина.

Тем не менее, Евросоюз, вероятно, намерен проводить самостоятельную политику во взаимоотношениях с Китаем, для чего и возобновил диалог с КНР, прерванный из-за пандемии.

Очный саммит ЕС и Китая должен был пройти в сентябре этого года в Лейпциге во время председательства в союзе Германии, однако из-за пандемии его решили отменить.

Все основные вопросы и стали предметом обсуждения в ходе сегодняшнего саммита. Так, в ходе переговоров Китай пообещал продолжать открывать свою экономику для иностранных предприятий — ключевое требование Евросоюза.

Кроме того, стороны детально обсудили проблему климатических изменений, Брюссель призвал Пекин к разработке и принятию решительных мер по сокращению парниковых выбросов.

Что касается политических процессов, то стороны также обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки, эскалацию на Корейском полуострове, и, конечно, Гонконг.

Так, Брюссель призвал КНР следовать принципу «одна страна — две системы», на котором построены отношения Пекина и Гонконга.

«Мы выразили Китаю нашу серьезную обеспокоенность в связи с предложениями по закону о национальной безопасности в отношении Гонконга. Мы призвали Китай следовать обещаниям, данным народу Гонконга и международному сообществу относительно высокой степени автономии и гарантированных свобод»,

— сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи Шарль Мишель.

Рассматриваемый Пекином закон «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга» предусматривает ответственность за «мятеж, сепаратизм и измену».

Пекин утверждает, что инициатива «предотвращала бы, останавливала и наказывала любые действия, направленные на раскол страны, подрыв государственной власти, организацию и осуществление террористической деятельности и других форм поведения, которые серьезно угрожают национальной безопасности».

Закон также предусматривает создание в Гонконге центральным правительством и местными властями новых институтов власти. Так, на материке должно быть создано Управление комиссара национальной безопасности Китайской Народной Республики в специальном административном районе Гонконг.

В Гонконге восприняли инициативу как посягательство на суверенитет региона, в результате в городе снова возобновились беспорядки.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС проинформировал Пекин о том, что закон о национальной безопасности не соответствует ни законодательным нормам Гонконга, ни международным обязательствам Китая.

«Закон о национальной безопасности рискует серьезно подорвать принцип «одна страна — две системы» и высокую степень автономии Гонконга, которую мы бы хотели видеть неизменной. Именно эта автономия позволила Гонконгу процветать и быть таким успешным, поэтому, если Китай продолжит вводить этот закон, существует риск очень отрицательных последствий», — сказала она.