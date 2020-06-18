Подтянуть историю: Трамп не знал о независимости Финляндии

Дональд Трамп не знал, является ли Финляндия российским регионом, и спрашивал об этом у коллег, пишет экс-советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, со скандалом покинувший свою должность. Об этом сообщает газета The New York Times.

В своих воспоминаниях о работе с Трампом на посту президента Болтон также пишет, что тот «мог не знать, что Великобритания — ядерная держава». Кроме того, экс-чиновник резко раскритиковал внешнюю политику американской администрации Трампа.

Ранее власти США подали в суд на Болтона, стремясь помешать публикации его книги «Комната, где это случилось: воспоминания о Белом доме» в издательстве Simon&Schuster.

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В книге могут содержаться секретные сведения, которые угрожают нацбезопасности США, утверждают в администрации страны. Сам Дональд Трамп заявил, что считает выход мемуаров «чрезвычайно неподобающим».

«Возможно, он не говорит правду, он известен тем, что часто не говорит правду», — подчеркнул президент Соединенных Штатов. Генеральный прокурор США Уильям Барр в свою очередь заявил, что все воспоминания бывших высокопоставленных чиновников, которые готовятся к публикации, должны пройти спецпроверку на предмет разглашения секретной информации.

Болтонские мемуары такую процедуру не проходили, добавил он, и планы по изданию книги при действующем президенте «не имеют прецедента».

Напомним, что Финляндия провозгласила независимость спустя некоторое время после Февральской революции в 1917 году. До того, с начала XIX века, Великое княжество Финляндское было частью Российской Империи — со значительной автономией и Конституцией, дарованной финнам императором Александром II. Независимость Финляндии признало советское правительство — Совет народных комиссаров РСФСР во главе с Владимиром Лениным.

Трамп интересовался вопросом независимости Финляндии накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей в Хельсинки в июле 2018 года.

Переговоры длились более двух часов. Хотя тон встречи Путина и Трампа был доверительным, оба лидера признали, что сейчас российско-американские отношения находятся в наихудшем положении с момента их установления в 1809 году. По словам Дональда Трампа, к такой ситуации привели серьезные и глупые ошибки, допущенные как Вашингтоном, так и Москвой. При этом президенты отметили важность восстановления позитивных и прогрессивных отношений на основе ответственности и стратегической дальновидности.

Через два дня после саммита Трамп в Twitter написал, что «с нетерпением» ждет новой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер оценил встречу с российским президентом как «успешную».

«Саммит с Россией был большим успехом, за исключением реальных врагов общества — фейковых СМИ. Я с нетерпением жду нашей второй встречи, чтобы реализовать новые темы переговоров», — заявил Дональд Трамп. Вскоре сообщалось, что он пригласил Путина приехать осенью 2018 года в Вашингтон, но эта информация не была подтверждена российской стороной.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Дональд Трамп умеет слушать и воспринимать аргументы. Он также добавил, что находит президента США интересным собеседником. «Я могу вам сказать, что все считают его исключительно бизнесменом, я думаю, что это не так. Потому что все-таки он уже, конечно, политик и, прежде всего, потому что он умеет слушать и слышать то, чего от него ждет избиратель, население, у него это получается», — добавил Путин.

Стоит отметить, что изначально сам Владимир Путин не возлагал больших надежд на встречу в Хельсинки и был уверен, что она должна носить характер разминки перед основным «спаррингом».

«Должен сказать, что у меня особых ожиданий не было. Поскольку это первая такая содержательная встреча, и она, на мой взгляд, первоначально должна была носить такой разминочный характер для того, чтобы потом, дальше, в ходе будущих наших контактов говорить более предметно. Но это произошло по-другому, разговор был действительно очень содержательным», — подчеркнул российский лидер.

Добавим, что пресс-секретарь финского президента Саули Ниинистё вскоре после новостей о вопросе Трампа про независимость его страны заявил, что «Финляндия является независимым государством и будет оставаться таковым».