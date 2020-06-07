«Получили хаос у себя»: Захарова высказалась о протестах в США

«То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединенных Штатах — это ответ на ваш вопрос: они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя», — сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

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Говоря о тезисах, с последствиями которых столкнулись Соединенные Штаты, она имела в виду, в частности, возможность дестабилизации обстановки, игры на внутренних противоречиях, которые являются естеством любого государства и народа и которые нужно преодолевать на законных основаниях.

«Все то, что они внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами», — констатировала Захарова.

В США уже десять дней не прекращаются беспорядки, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая.

Полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивых банкнот. Свидетель задержания снял видео, на котором видно, как один из офицеров полиции при задержании придавил горло Флойда коленом. Задержанный мужчина говорил, что ему трудно дышать, но правоохранители игнорировали его слова. Несколько часов спустя Флойд скончался в госпитале.

После случившегося четверых полицейских уволили. Того, кто прижал горло задержанного коленом, — Дерека Шовина — обвинили в убийстве. Из-за произошедшего на развод подала его жена Келли Шовин. Как сообщала адвокатская контора Sekula Law Offices на странице в Facebook, супруга Дерека Шовина чувствует себя «отвратительно и подавленно» после того, как скончался 46-летний охранник Джордж Флойд. Она выразила соболезнования родственникам погибшего. Келли Шовин попросила обеспечить безопасность ее семье в связи с начавшимися протестами в стране.

По сообщению агентства Reuters, они вспыхнули 27 мая, когда сотни людей вышли на первую такую акцию в Миннеаполисе, штат Миннесота, около полицейского участка недалеко от места, где арестовали Флойда. К вечеру того дня количество участников протеста увеличилось до нескольких тысяч, на улицах появились баррикады. Полиция воспользовалась слезоточивым газом и пластиковыми путями, чтобы разогнать демонстрантов. Во время такой акции загорелись несколько предприятий, в том числе магазин автозапчастей.

О первом погибшем стало известно уже на следующий день. В последующие дни беспорядки вспыхнули в крупных городах США, в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Атланте, Лас-Вегасе, Фергюсоне. Они также начинались как мирные демонстрации, на которые люди выходили с плакатами и лозунгами. Но в итоге они переросли в столкновения с полицией: демонстранты бросали в стражей порядка камни и бутылки.

Погибшие и пострадавшие были и среди гражданских, и среди сотрудников спецслужб.

По сообщению телеканала CNN, на фоне протестов в Соединенных Штатах Национальная гвардия страны начала наращивать свое присутствие в городах, которые охватили беспорядки. По информации журналистов, 4 июня на территории 32 штатов и округа Колумбия насчитывалось 32,4 тыс. военнослужащих. С того времени число членов гвардии в городах увеличилось до 41,5 тыс. человек, утверждает телеканал. Кроме того, силы Нацгвардии расширили свое присутствие до 33 штатов.

В СМИ уточнили, что в Вашингтоне пребывает около 5,1 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. из которых местные, а остальные — из других штатов.

На фоне таких событий в США растет число россиян, которые хотели бы вернуться оттуда на родину, сообщила Мария Захарова.

По ее словам, граждане России просят увеличить количество рейсов из Соединенных Штатов. «Вы даже не представляете, какой пошел спрос на самолеты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт. И с каждым днем количество желающих уехать увеличивается, их можно понять», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она рассказала, что у многих ее знакомых в США находятся родственники или друзья, которые пребывают в ужасе от мародерства и угрожающей ситуации с безопасностью.