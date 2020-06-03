Сложности были: в ВОЗ испортили репутацию Китая

В течение января Всемирная организация здравоохранения публично высоко оценивала Китай за быструю реакцию на распространение в стране коронавируса нового типа COVID-19, за то, что Пекин «немедленно» предоставил генетическую карту вируса и работал открыто. Однако теперь, как пишет Associated Press, выясняется, будто представители ВОЗ испытывали разочарование задержками в предоставлении информации, необходимой для борьбы с распространением вируса.

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По данным журналистов, КНР фактически опубликовала генетическую карту коронавируса лишь спустя неделю после того, как три разные правительственные лаборатории полностью расшифровали необходимую информацию. Причиной тому, пишет AP, стали жесткие меры контроля над информацией и конкуренция в системе общественного здравоохранения Китая.

Агентство указывает, что ВОЗ могла одобрительно отзываться о Китае с целью получить больше информации от правительства.

По этим данным, в частном порядке чиновники Всемирной организации здравоохранения еще 6 января во время еженедельной встречи отмечали, что Китай не предоставляет достаточно сведений, чтобы оценить насколько эффективно вирус распространяется от человека к человеку, или какие риски он ставит для других стран мира, что в конечном итоге обошлось потерей времени.

Тогда же американский эпидемиолог, работающая с коронавирусной инфекцией в ВОЗ, Мария ван Керхов заявила: «Мы получаем очень минимальную информацию. <…> Очевидно, что этого недостаточно, чтобы правильно планировать».

«Мы сейчас на той стадии, где [китайские власти] дают [информацию] нам за 15 минут до того, как она появляется на [китайском телеканале] CCTV», — цитирует AP Годена Калеа, представителя ВОЗ в Китае.

Примечательно, что публикация появилась после того, как ВОЗ подверглась жесткой критике со стороны президента США Дональда Трампа, который утверждал, что организация якобы вступила в сговор с китайскими властями, чтобы на ранних стадиях распространения инфекции скрыть масштабы происходящего.

Меньше недели назад, 29 мая 2020 года, Дональд Трамп разорвал отношения со Всемирной организацией здравоохранения. А до этого госсекретарь США Майк Помпео заявил о подозрениях Вашингтона в адрес главы ВОЗ Тедроса Адхана в тесных связях с Пекином, которые, по версии американских властей, были установлены еще до вспышки коронавируса в конце декабря 2019 года.

Таким образом, Трамп поставил под угрозу финансирование организации на сумму $450 млн в год. Эти средства Вашингтон планирует перенаправить «на другие нужды».

В то же время, председатель КНР Си Цзиньпин уже пообещал выделить $2 млрд в течение следующих двух лет на борьбу с коронавирусом, заявив, что Пекин всегда предоставлял информацию ВОЗ и миру «самым своевременным образом».

Теперь же вопросы о своевременности ответа на распространение инфекции со стороны Китая и о том, как пандемия приобрела глобальный масштаб готово попытаться найти агентство здравоохранения США. Однако опубликованная AP информация не поддерживает позиции ни Вашингтона, ни Пекина. Американское агентство оказалось зажато между двух сторон и пытается получить больше данных. В то же время, Associated Press указывает, что это ведомство США не обладает полномочиями проводить самостоятельные расследования пандемии в различных странах.

Тем не менее, даже эти сведения разрушают линию, которой придерживается Трамп, обвиняя ВОЗ в потворстве действиям Китая. Теперь же появляется сюжет, что Всемирная организация здравоохранения сама оставалась в неведении, поскольку КНР ограничивалась лишь минимальной информацией, предоставление которой от нее требовалось по закону.

А международное право обязывает государства передавать в ВОЗ данные, которые могут оказать влияние на систему общественного здравоохранения в мире.

В США, столкнувшихся с масштабным распространением коронавируса на территории страны (на данный момент здесь зарегистрировано рекордное количество заболевших — более 1,8 млн человек), уже долгое время раскручивается антикитайская кампания, направленная на «наказание» Пекина за пандемию.

В середине мая американские сенаторы предложили ввести санкции против КНР за то, что та якобы «не предоставила полный отчет по вспышке эпидемии».

«[Китайские власти] отказываются позволить специалистам изучить, как началась вспышка. Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать с серьезным расследованием, пока его не заставят делать это. Этим жестким законопроектом в отношении Китая будут вводиться санкции, пока он не будет сотрудничать», — говорил один из авторов документа республиканец Линдси Грэм.

В частности, конгрессмены предлагают установить срок в 60 дней для получения полного отчета от Пекина, в течение которых Белый дом должен подтвердить конгрессу факт получения информации от Пекина.

В противном случае Грэм предлагает заморозить активы, запретить въезд и аннулировать визы китайским политикам, запретить американским финансовым институтам выдавать кредиты китайским и страховать китайские предприятия, а также размещать китайским компаниям свои ценные бумаги на американских биржах.

В Китае резко отреагировали на данные сообщения. «Они хотят начать расследование, руководствуясь «презумпцией виновности», чтобы переложить вину. Это аморально. Мы официально отвергаем подобное», — заявил в ответ на американскую инициативу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.