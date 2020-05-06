«Мы должны открыться»: Трамп распускает группу по коронавирусу

Президент США Дональд Трамп заявил, что деятельность рабочей группы по коронавирусу в Белом доме будет завершена. Об этом он сообщил во время посещения фабрики по производству медицинских защитных масок в штате Аризона. США на сегодняшний день занимают первое место в мире по количеству случаев заражения и летальных исходов от коронавируса. В стране выявлен 1 234 951 человек с COVID-19, 72 023 из них умерли.

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«Майк Пенс [вице-президент США] и рабочая группа проделали большую работу, но теперь мы рассматриваем немного другой формат, и этот формат — безопасность и открытость. И, вероятно, для этого будет создана другая группа», — сказал Трамп журналистам.

Рабочая группа по борьбе с коронавирусом была создана в США 29 января. Ее председателем стал вице-президент Майк Пенс, а в состав группы вошли более 20 экспертов и чиновников администрации США. В Белом доме тогда заявили, что цель группы заключается в том, чтобы возглавить усилия по «контролю, сдерживанию и смягчению распространения вируса».

С того времени настроение и отношение Трампа к вирусу менялось с завидной регулярностью. Уже меньше чем через две недели после создания рабочей группы глава Белого дома заявил, что коронавирус «уйдет в апреле из-за тепла», а еще через две недели сообщил, что уровень инфицирования в США достаточно низок, в стране работают лучшие эксперты, власти полностью контролируют ситуацию, а фондовый рынок просел из-за паники и интриг в рядах демократов.

По мере прироста случаев заболевания в США оптимизм американского лидера постепенно сменился пессимизмом, и уже 13 марта он объявил режим чрезвычайной ситуации, а также ввел 30-дневный запрет на въезд из стран Европы. Тем временем губернаторы американских штатов на фоне режима ЧС стали один за другим вводить жесткие ограничительные меры.

Однако через десять дней Трамп «устал» от карантина и заявил, что уже к Пасхе (12 апреля) рассчитывает «открыть страну» — анонсированная дата, по его мнению, стала бы «прекрасным временем» для снятия ограничений.

«Наша страна была создана не для того, чтобы быть закрытой, — заявил Трамп, добавив, что ежегодно в США от гриппа умирают «тысячи людей». — Но из-за этого каждый год мы не закрываем страну. Лекарство, прописанное сейчас, хуже, чем проблема, и, по моему мнению, еще больше людей умрет, если мы позволим всему этому продолжаться».

Спустя две недели, 5 апреля, глава Белого дома заявил, что страна приближается к самому трудному периоду распространения коронавируса, который, однако, мог бы быть еще тяжелее, если бы власти страны не ввели ограничения.

«Похоже, грядет самая тяжелая неделя — эта или следующая. К сожалению, умрет много людей. Но гораздо меньше, чем было бы, не прими мы необходимые меры. Но люди будут умирать, — уточнил он. — Мы перевернем небо и землю, чтобы защитить наш великий американский народ».

16 апреля Трамп сообщил, что США готовы к ослаблению карантина, и объявил, что губернаторы тех штатов, в которых ситуация стабилизировалась, могут приступить к постепенному снятию ограничительных мер. Действительно, ситуация с коронавирусом во всех штатах разная, к тому же президент США не обладает полномочиями снимать карантин на уровне штатов. Дальнейшее «открытие» США зависит от действий губернаторов.

1 мая ограничения ослабили Техас, Алабама, Айдахо, Айова и Мэн. Во всех этих штатах руководят представители Республиканской партии.

«Я не доктор. Но у меня все хорошо вот здесь»

Стремительно приближающаяся дата выборов президента США — 3 ноября — ставит Трампа в трудное положение. Свою кампанию он мог бы построить вокруг главного козыря — успехов в сфере экономики. Однако вынужденный карантин пошатнул все старания и заслуги президента в этой области.

За полгода до выборов из США поступают не менее тревожные новости об уровне безработицы, чем по статистике по коронавирусу. Так, в конце апреля советник Трампа по экономике Кевин Хассет заявил в интервью телеканалу АВС, что безработица в стране может достигнуть уровня Великой депрессии, после того как страна оправится от эпидемии коронавируса.

«Во время кризиса 2008 году мы потеряли 8,7 млн рабочих мест. Сейчас мы теряем столько рабочих мест примерно каждые десять дней», — сказал Хассет.

Промедление с восстановлением экономики будет иметь весьма тяжелые последствия, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«Трамп, конечно, не политик, он сам бизнесмен, и он понимает, что чем больше убытков терпит бизнес, тем больше приближается опасность банкротства для многих компаний, и потом восстановить ситуацию будет очень тяжело. Но таких полномочий — открыть или закрыть экономику — у него нет.

Возможности федерального правительства в США заключаются в координации и распределении ресурсов, там принят закон на $2 трлн (власти США выделят эти средства для восстановления экономики. — «Газета.Ru»), и эти средства надо распределять. Вот это задача федерального правительства, но опять-таки — они не просто разбрасывают над головой эти деньги, они решают со штатами, выбирают направление, как и кому помогать, куда и кому направить средства и на что», — отмечает эксперт.

И хотя Трамп не обладает полномочиями снять ограничения, он все же ясно дал понять, что ставит акцент на экономике, объявив о постепенном ослаблении карантина.

С того момента настроение американского лидера стало постепенно улучшаться, а его отношение к коронавирусу возвращалось к изначальному оптимизму. Однако с конца апреля брифинги Трампа становились все более немногословными после того, как он рассказал о возможных новых способах лечения коронавируса и получил шквал критики в свой адрес.

25 апреля в ходе пресс-конференции президента директор отдела научных исследований в министерстве внутренней безопасности США Уильям Брайан заявил, что солнечный свет и дезинфицирующие средства, в том числе спирт и отбеливатель, быстро и эффективно уничтожают коронавирус на поверхностях.

После этого перед журналистами выступил Трамп и предложил протестировать новую терапию — облучение внутренних органов человека, зараженного коронавирусом, светом или ультрафиолетовыми лучами.

Затем он и вовсе предположил, что вылечить заболевание можно и с помощью инъекции или же внутреннего употребления дезинфицирующих средств — спирта или отбеливателя.

«Я не доктор. Но у меня все хорошо вот здесь» — сказал Трамп, показав на свою голову.

Американские СМИ опубликовали массу материалов, в которых врачи и эксперты критиковали идею президента, заявляя о вреде употребления дезинфицирующих средств. С негативными комментариями в адрес президента выступили и некоторые губернаторы.

Когда на следующий день журналисты попросили Трампа прокомментировать его высказывания, он объяснил, что его слова не стоило воспринимать всерьез: «Я саркастически задавал вопрос таким репортерам, как вы, просто чтобы посмотреть, что произойдет».

Через несколько дней во время нового брифинга один из журналистов сообщил, что на горячую линию по коронавирусу в штате Мэриленд поступили сотни звонков с просьбой дать указания относительно применения отбеливателя или спирта для излечения от инфекции.

Кроме того, за 18 часов после выступления Трампа нью-йоркская горячая линия для тех, кто пострадал от воздействия бытовой химии, получила 30 звонков, в то время как ранее за такой же промежуток времени она получала 13 звонков.

«Я не могу себе представить, почему, — сказал президент на вопрос, готов ли он взять на себя ответственность за увеличение количества звонков подобных звонков. — Нет, не знаю».

В результате Трамп вовсе решил отказаться от своих ежедневных пресс-конференций по коронавирусу. Через несколько дней он пропустил свой брифинг, отметив, что подобные мероприятия «не стоят его времени и усилий», и обвинил прессу во враждебности.

Так или иначе, но оптимизм президента, судя по всему, не прибавляет ему на данном этапе пандемии политических очков. Критики главы Белого дома обвиняют его в стремлении запустить экономику США в преддверии выборов, поставив на кон жизни американцев.

В ходе своей поездки в Аризону Трамп, анонсируя прекращение деятельности рабочей группы, заявил, что демократы надеются на провал его политики в отношении коронавируса, чтобы они смогли одержать победу на выборах.

Вероятно, после того как президент предупредил об изменении формата рабочей группы, ее деятельность и состав сконцентрируются на защите экономики и преодолении безработицы.

При этом американский лидер признает, что в своей стратегии ему придется пойти на жертвы. «Я не говорю, что все идеально, и да, будут ли затронуты некоторые люди? Да. Но мы должны открыть нашу страну, и мы должны скоро открыть ее», — сказал Трамп журналистам.