«Истоки вируса важны»: ВОЗ не пустили в лабораторию в Ухане

Несмотря на запросы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), они не получили от Китая приглашения поучаствовать в изучении истоков коронавирусной инфекции, сообщил в интервью британскому телеканалу Sky News представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа.

Реклама

«Мы знаем, что ведется определенное национальное расследование, но на этом этапе мы не были приглашены принять в нем участие. ВОЗ делает запросы в [государственный] комитет по делам здравоохранения и к властям. Истоки вируса очень важны, взаимодействие между животным и человеком очень важно и должно быть изучено», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что специалистам важно знать как можно больше, чтобы предотвратить повторное возникновение вируса.

На основе всех имеющихся данных ВОЗ пришла к выводу, что вирус имеет животное происхождение, а не был создан человеком.

В то же время Галеа обратил внимание, что у экспертов организации со штаб-квартирой в Женеве нет доступа в лаборатории в Ухане. «Записи из лабораторного журнала должны были бы быть частью любого полноценного доклада, любого полноценного изучения истоков [вируса]», — констатировал эксперт.

Он допустил, что Пекин не предоставлял организации полных сведений с самого начала вспышки. В качестве примера он рассказал, что с 3 по 16 января, когда в Ухане предположительно активно распространялось заболевание, вызываемое новым коронавирусом, китайские власти сообщили о 41 случае инфицирования.

«Возможно ли, что там был всего 41 случай за это время? Я так не думаю. Маловероятно, что при подобной эпидемии цифры оставались неизменными и равнялись 41 [случаю]. Были ли еще случаи? Это тот вопрос, на который Китаю нужно будет ответить», — сказал Галеа.

После того, как распространение коронавируса начало охватывать все большие территории, журналисты и политики стали высказывать предположения о реальном происхождении вируса. Например, в публикации Fox News отмечалось, что вирус якобы передался одному из сотрудников лаборатории в Ухане от летучей мыши. По этой версии, инфицированный сотрудник позже заразил жителей города.

Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники, версию о распространении коронавируса из лаборатории в Ухане наряду с другими проверяет разведка США.

Позже глава бюро разведки и исследований Госдепартамента Соединенных Штатов, помощник госсекретаря Эллен Маккарти сообщила, что у них нет данных об искусственном происхождении коронавируса.

«Это наша точка зрения. Ученые со всего мира исследовали генетическую последовательность коронавируса. На данный момент нет никаких доказательств того, что он спроектирован или каким-либо образом подвергался воздействию», — констатировала она.

При этом президент США Дональд Трамп утверждал, что у него есть информация, согласно которой коронавирус произошел из лаборатории в китайском городе Ухань. При этом Трамп отказался сообщить подробности, подчеркнув, что американские власти ведут расследование.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь называл версию об искусственном создании коронавируса бездоказательной. Так он ответил на публикацию телеканала Fox News.

В то же время в середине апреля пресс-секретарь ВОЗ Фадела Чаиб на брифинге для прессы заявил, что коронавирус SARS-CoV-2, который вызвал глобальную пандемию пневмонии нового типа, не имеет признаков искусственного происхождения.

«Все имеющиеся свидетельства говорят о том, что этот вирус имеет животное происхождение. Его не создали и не проводили с ним манипуляции в лабораториях», — подчеркнул представитель организации.

По словам Чаиба, по имеющейся на данный момент информации вирус мог иметь животное происхождение.

Пока неизвестно, каким образом инфекция преодолела видовой барьер, но есть вероятность, что у него был промежуточный хозяин.

«Скорее всего, экологический резервуар был сформирован у летучих мышей, но то, как вирус передается от летучих мышей людям, еще предстоит выяснить», — отметил он.