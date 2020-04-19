«Весь мир страдает»: Трамп не доверяет Китаю из-за коронавируса

Глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что Китай должен будет столкнуться с последствиями, если выяснится, что Пекин «сознательно» скрывал от мира важную информацию по пандемии коронавируса COVID-19, передает The Guardian.

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«Пандемия могла быть остановлена в Китае еще до начала, но этого не было сделано, и теперь весь мир страдает из-за этого», — сказал Трамп на своем ежедневном брифинге в Белом доме.

«Это могло быть просто ошибкой, что-то вышло из-под контроля, ошибка есть ошибка. Но если в этом будут выявлены признаки преднамеренных действий, тогда должны быть последствия», — пояснил американский лидер.

При этом, он не уточнил, в чем будут заключаться последствия для китайской стороны.

Во время брифинга также Трамп прерывал выступление своего координатора по реагированию на коронавирус, Дебору Биркс, которая показывала график сравнения смертей на 100 000 человек в ряде стран. Президента США удивило малое количество погибших, заявленное Пекином и Тегераном.

«Кто-нибудь действительно верит этим цифрам?» — спросил у всех присутствующих глава Белого дома.

Биркс, которая избегала политических аспектов в подобных брифингах Трампа, также поставила под сомнение данные Китая, в том числе — то, что уровень смертности в стране на 100 000 человек был намного ниже, чем в основных европейских странах и США.

Она назвала цифры Китая «нереальными» и сказала, что у них есть «моральное обязательство» предоставлять миру достоверную информацию.

Биркс похвалила европейские страны, которые, по ее словам, предупредили США о серьезности вируса, в том числе о его значительном воздействии на людей с другими проблемами со здоровьем.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео обвинил Пекин в блокировании доступа к лаборатории в китайском городе Ухань, которая, как сообщается, могла быть источником вспышки.

Высокопоставленный американский дипломат заявил, что мир накрыла пандемия потому, что Пекин и Всемирная организация здравоохранения не смогли своевременно предоставить международным партнерам информацию о вирусе.

В последние дни риторику Трампа подхватили политики других государств.

Например, в недавнем интервью изданию Financial Times президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «темных пятнах» в управлении эпидемией со стороны китайских властей.

«Учитывая эти различия и то, что сегодня представляет собой Китай, я выражаю уважение, но давайте не будем наивными и не будем говорить, что они справились с эпидемией гораздо лучше. Мы не знаем. Очевидно, что там случилось то, чего мы не знаем», — заявил французский лидер.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании глава МИД страны Доминик Рааб также присоединился к критике Пекина. По его словам, Лондон больше не сможет вести дела с Китаем «как обычно».

Он считает, что в первую очередь международное сообщество должно провести расследование и выяснить, как началась вспышка коронавируса, почему ее не удалось остановить на ранних этапах и какова роль правительства Китая в этих событиях. По его словам, мир должен задать Китаю «сложные вопросы», чтобы выяснить правду.

Сам Пекин на днях только укрепил недоверие международного сообщества к своим заявлениям. 17 апреля власти китайского Уханя, города, с которого началось распространение коронавируса по всему миру, заявили, что от коронавируса погибло большее число людей, чем сообщалось раньше.

Власти уверяют, что намеренного сокрытия данных не было. Произошло именно уточнение данных: медики включили в отчеты информацию об умерших за пределами больниц. В заявлении китайских властей смущает его математическая точность: число жертв увеличилось ровно в полтора раза, с точностью до человека: с 2 579 до 3 869.

Широкую известность обрела история 33-летнего врача Центральной больницы Уханя Ли Вэньляна, который еще в декабре писал своим коллегам в мессенджере WeChat о вспышке заболевания, похожего на атипичную пневмонию. Ли Вэньян был задержан, его предупредили об ответственности за распространение ложной информации и панических настроений. В феврале он умер от коронавируса.