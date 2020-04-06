«Состояние ухудшилось»: Джонсона перевели в реанимацию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, его перевели в реанимацию, сообщили в канцелярии главы правительства.

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С вечера воскресенья Джонсон находится в больнице святого Фомы в Лондоне, где за его состоянием следят врачи. Решение о госпитализации было принято на фоне сохраняющихся симптомов коронавируса.

«Сегодня [понедельник, 6 апреля — «Газета.Ru»] вечером состояние премьер-министра ухудшилось, и по рекомендации его врачей он был переведен в отделение интенсивной терапии», — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Пока 55-летнего Джонсона будет замещать министр иностранных дел Доминик Рааба, которого он сам об этом попросил. «Глава правительства получает лучшую медицинскую помощь и благодарит всех работников Национальной системы здравоохранения [Великобритании] за их упорный труд и преданность своему делу», — добавили в канцелярии.

Сам Рааб, как передает «Би-би-си», отметил, что за премьер-министром стоит «невероятно сильный командный дух». Глава МИД Великобритании рассказал, что он и его коллеги позаботились о том, чтобы в скором времени реализовать планы, намеченные Джонсоном.

О том, что британский премьер заражен коронавирусной инфекцией, стало известно 27 марта. Джонсон сам объявил о положительном результате своего теста. После этого он самоизолировался, но продолжал работать. Три дня назад председатель кабмина объявил, что у него сохраняется высокая температура. Примерно в это же время стало известно, что его беременная невеста Кэрри Саймондс также заразилась коронавирусом. 4 апреля она сообщила, что ее состояние улучшилось.

После того как Джонсона госпитализировали, пресс-служба правительства страны утверждала, что он в состоянии продолжать выполнять свои обязанности. Однако уже 6 апреля курированием работы кабинета министров занимался Рааб. Он провел заседание правительства, посвященное борьбе с распространением COVID-19.

«Я могу сказать вам, что премьер-министр провел спокойную ночь в больнице, и он в хорошем настроении. Он все еще находится под наблюдением. Ему регулярно сообщают о событиях, и он продолжает возглавлять правительство», — сказал по итогам совещания глава МИД Великобритании.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что британского премьера экстренно госпитализировали. «Ему будут проводить искусственную вентиляцию легких», — уточнил собеседник агентства, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.

Позднее представитель Джонсона заявил, что подобные заявления является «дезинформацией», передает агентство Reuters. «Правительство тесным образом работает с операторами социальных сетей, чтобы останавливать распространение дезинформации и фальшивых слухов», — добавил неназванный представитель премьера.

В канцелярии главы кабмина отметили, что он отправился в больницу, чтобы «провести анализы из-за предосторожности», так как «у него сохраняются стойкие симптомы» коронавируса.

Пока премьер-министр Великобритании находится в реанимации, американский лидер Дональд Трамп желает ему скорейшего выздоровления через журналистов во время брифинга.

«Я хотел бы выразить добрые пожелания от лица нашей страны премьер-министру Борису Джонсону, который ведет свою личную борьбу с вирусом», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что считает Бориса Джонсона своим другом и великолепным лидером. «Я надеюсь и уверен, что с ним все будет хорошо. Он сильный мужчина, сильная личность», — заявил президент США.

Великобритания входит в десятку лидеров по количеству зараженных коронавирусом. Всего выявлено более 51,6 тыс. инфицированных. Причем прирост за последние сутки выше, чем в Италии на более чем 200 человек. На сегодняшний день в Соединенном Королевстве скончались от COVID-19 почти 5,4 тыс. человек, в то время как выздоровели всего 135 человек. Абсолютным мировым лидером по количеству заболевших являются США. Там зарегистрировано свыше 362,5 тыс. человек, у которых тест на коронавирус дал положительный результат.