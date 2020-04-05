Один на один с вирусом: почему бездействуют ООН и G20

За последний месяц «виртуальная дипломатия» стала уже привычным инструментом диалога между странами. Международные организации используют единственную на сегодняшний день возможность для обсуждения совместных действий по преодолению сложившегося кризиса.

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2 апреля прошли первые в истории переговоры глав МИД НАТО по видеосвязи. До этого по видеосвязи состоялись переговоры глав МИД G7, саммит лидеров ЕС, а также заседание Генеральной Ассамблеи ООН. А самым масштабным стал прошедший 26 марта при помощи онлайн-связи саммит лидеров G20, объединивший в экстренном порядке руководителей 20 крупнейших экономик мира.

На саммит G20 возлагались особые надежды. Ведь в прошлом именно этот формат был в авангарде борьбы с последствиями мировых кризисов.

«Группа двадцати» зародилась в 1999 году для преодоления азиатского финансового кризиса. Тогда инструмент не показал себя в полной мере, но спустя почти десять лет разразился новый, уже мировой финансовый кризис. И в этот момент лидеры стран G20 впервые собрались на первый «антикризисный» саммит в Вашингтоне. По итогам обсуждений странам-членам удалось сформировать ядро реформы глобальной финансовой инфраструктуры.

Успеха от G20 ждут и сейчас, особенно с учетом, что грядущий кризис обещает быть гораздо более масштабным, чем кризис 2008 года. Однако результаты первой онлайн-встречи говорят об обратном.

Двадцатка отчитались о решении выделить беспрецедентную сумму в $5 трлн на спасение мировой экономики. Однако подвох заключается в том, что эту сумму будет выделять не G20, а национальные правительства стран-членов. Спасать, вероятнее всего, они будут свои собственные экономики, а не мировую.

Подтверждением этому служит то, что «двадцатке» не удалось согласовать даже временную отмену санкций на время борьбы с кризисом.

Кроме того показательно, что на встрече никак не обсуждались нефтяные ценовые войны и обвал ресурсных рынков — то, что спровоцировало нынешний кризис.

Эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов в колонке для Российского совета по международным делам отмечает, что G20 в нынешней ситуации не покажет свою эффективность из-за кардинальных изменений, произошедших в мировой политике за последние годы.

«12 лет назад международное сообщество было куда более сплоченным, чем сегодня. В глобальной политической элите — от Вашингтона и Брюсселя до Москвы и Пекина — наблюдалось больше единства по самым фундаментальным вопросам международной жизни», — пишет эксперт.

По этой же причине со сложившимся кризисом не справятся и другие международные организации.

Например, российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной. И это несмотря на поддержку идеи об ослаблении санкций со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.

Показательной выглядит и ситуация с Совбезом ООН. До сих пор ключевой орган главной международной организации не провел ни одного заседания в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Всю работу по борьбе с пандемией на себя взял другой орган ООН — Всемирная организация здравоохранения. И хотя профиль этой организации обязывает ее быть в авангарде противостояния пандемии, ее статус и авторитет несравним с теми, которыми обладает Совбез.

А ведь в прошлом СБ нередко говорил свое слово в моменты серьезных эпидемиологических вспышек.

Этот орган выпускал резолюции по борьбе со СПИДом, Эболой и другими заболеваниями.

Вероятно, СБ предпочел не собираться в ситуации, когда принятие общей резолюции может быть затруднено разногласиями между постоянными членами Совбеза. С начала пандемии Вашингтон и Пекин регулярно обменивались взаимными обвинениями.

В пользу этого предположения говорит то, что разговоры о проведении встречи начались только в апреле, когда председательство в СБ на себя взяла Доминиканская Республика. В марте же председательствовал Китай. Это затрудняло принятие резолюции с американскими формулировками, хоть и не облегчало одобрение китайских.

«Даже если будет принята долгожданная резолюция СБ по коронавирусу, то она, скорее всего, станет набором самых общих пожеланий, никого из великих держав ни к чему существенному не обязывающая», — считает Кортунов.