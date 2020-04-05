Один на один с вирусом: почему бездействуют ООН и G20

Почему международные организации не смогут справиться с кризисом

В условиях глобальной пандемии и надвигающегося мирового экономического кризиса страны стараются как можно теснее взаимодействовать между собой. Встречи международных организаций, хоть и в онлайн-режиме, но проводятся чаще, чем обычно. Однако их эффективность остается под вопросом.

За последний месяц «виртуальная дипломатия» стала уже привычным инструментом диалога между странами. Международные организации используют единственную на сегодняшний день возможность для обсуждения совместных действий по преодолению сложившегося кризиса.

2 апреля прошли первые в истории переговоры глав МИД НАТО по видеосвязи. До этого по видеосвязи состоялись переговоры глав МИД G7, саммит лидеров ЕС, а также заседание Генеральной Ассамблеи ООН. А самым масштабным стал прошедший 26 марта при помощи онлайн-связи саммит лидеров G20, объединивший в экстренном порядке руководителей 20 крупнейших экономик мира.

На саммит G20 возлагались особые надежды. Ведь в прошлом именно этот формат был в авангарде борьбы с последствиями мировых кризисов.

«Группа двадцати» зародилась в 1999 году для преодоления азиатского финансового кризиса. Тогда инструмент не показал себя в полной мере, но спустя почти десять лет разразился новый, уже мировой финансовый кризис. И в этот момент лидеры стран G20 впервые собрались на первый «антикризисный» саммит в Вашингтоне. По итогам обсуждений странам-членам удалось сформировать ядро реформы глобальной финансовой инфраструктуры.

Успеха от G20 ждут и сейчас, особенно с учетом, что грядущий кризис обещает быть гораздо более масштабным, чем кризис 2008 года. Однако результаты первой онлайн-встречи говорят об обратном.

Двадцатка отчитались о решении выделить беспрецедентную сумму в $5 трлн на спасение мировой экономики. Однако подвох заключается в том, что эту сумму будет выделять не G20, а национальные правительства стран-членов. Спасать, вероятнее всего, они будут свои собственные экономики, а не мировую.

Подтверждением этому служит то, что «двадцатке» не удалось согласовать даже временную отмену санкций на время борьбы с кризисом.

Кроме того показательно, что на встрече никак не обсуждались нефтяные ценовые войны и обвал ресурсных рынков — то, что спровоцировало нынешний кризис.

Эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов в колонке для Российского совета по международным делам отмечает, что G20 в нынешней ситуации не покажет свою эффективность из-за кардинальных изменений, произошедших в мировой политике за последние годы.

«12 лет назад международное сообщество было куда более сплоченным, чем сегодня. В глобальной политической элите — от Вашингтона и Брюсселя до Москвы и Пекина — наблюдалось больше единства по самым фундаментальным вопросам международной жизни», — пишет эксперт.

По этой же причине со сложившимся кризисом не справятся и другие международные организации.

Например, российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной. И это несмотря на поддержку идеи об ослаблении санкций со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.

Показательной выглядит и ситуация с Совбезом ООН. До сих пор ключевой орган главной международной организации не провел ни одного заседания в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Всю работу по борьбе с пандемией на себя взял другой орган ООН — Всемирная организация здравоохранения. И хотя профиль этой организации обязывает ее быть в авангарде противостояния пандемии, ее статус и авторитет несравним с теми, которыми обладает Совбез.

А ведь в прошлом СБ нередко говорил свое слово в моменты серьезных эпидемиологических вспышек.

Этот орган выпускал резолюции по борьбе со СПИДом, Эболой и другими заболеваниями.

Вероятно, СБ предпочел не собираться в ситуации, когда принятие общей резолюции может быть затруднено разногласиями между постоянными членами Совбеза. С начала пандемии Вашингтон и Пекин регулярно обменивались взаимными обвинениями.

В пользу этого предположения говорит то, что разговоры о проведении встречи начались только в апреле, когда председательство в СБ на себя взяла Доминиканская Республика. В марте же председательствовал Китай. Это затрудняло принятие резолюции с американскими формулировками, хоть и не облегчало одобрение китайских.

«Даже если будет принята долгожданная резолюция СБ по коронавирусу, то она, скорее всего, станет набором самых общих пожеланий, никого из великих держав ни к чему существенному не обязывающая», — считает Кортунов.