Взгляд на пандемию: среди политиков оптимистов больше нет

Пандемия коронавируса застала мировых лидеров врасплох, и некоторые из них уже изменили свое отношение к ситуации. Возглавил лагерь оптимистов президент США Дональд Трамп, однако и он постепенно меняет свою риторику. Впрочем, главу Белого дома распространение коронавируса застало в самый неподходящий момент — в разгар президентской кампании. Для Трампа крайне важно превратить борьбу с пандемией в свой козырь в борьбе за второй срок.

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Трамп готовится к «мучительным неделям»

Если изначально глава Белого дома заявлял, что США лучше всех подготовлены к эпидемии, и к апрелю вирус пройдет, то сейчас он призывает американцев подготовиться к «мучительным двум неделям».

«Хотелось бы надеяться, что как предсказывают эксперты и как предсказывают многие из нас... мы увидим настоящий свет в конце тоннеля, но этому предшествуют очень, очень болезненные две недели», — заявил Трамп во вторник на брифинге в Белом доме.

В США действительно достаточно серьезная ситуация с коронавирусом. Сейчас Соединенные Штаты лидирует по числу заболеваний, обогнав Китай и европейские страны. Всего в стране зафиксировано 215 тыс. случаев, более чем 5 тыс. человек скончались. За последние сутки зарегистрировано свыше 1200 новых летальных исхода.

Риторика Трампа стала более мрачной. Теперь он предлагает американцам не зацикливаться на том, что в США число смертей может достигнуть 200 тыс. человек:

«Подумайте о числе — потенциально 2,2 млн человек, если бы мы ничего не сделали, если бы мы не ввели дистанцирование, если бы мы не делали все то, что мы делаем. Я думал об этом. Я сказал: «Может быть, мы должны пройти через это».

Эти цифры Трамп называет уже не в первый раз, вероятно, предлагая американцам оценить его успехи в борьбе с пандемией. Сам факт того, что президент США, для которого экономика стоит на первом месте, признает серьезность пандемии, говорит действительно о многом.

Коронавирус ударил по главному показателю эффективности Трампа в преддверии президентских выборов. Карантин неизбежно влияет на экономику всех стран, прибегших к жестким мерам. Большое количество людей попросту не могут работать из-за ограничений, представители малого и среднего бизнеса терпят огромные убытки в связи с потерей клиентов.

Поэтом еще недавно глава Белого дома задумывался о том, чтобы расставить свои приоритеты иначе, вновь сосредоточившись на экономике. 25 марта Трамп в интервью Fox News заявил, что уже к Пасхе (12 апреля) рассчитывает «открыть страну».

«Я был бы очень рад, если бы мы открыли страну, и все бы вновь начало работать к Пасхе, — сказал он. — В это время все церкви по всей стране будут заполнены людьми, и я считаю, что это будет прекрасное время». Трамп также напомнил, что в стране каждый год от гриппа умирают «тысячи людей». «Но из-за этого каждый год мы не закрываем страну, — сказал американский лидер. — Лекарство, прописанное сейчас, хуже, чем проблема, и, по моему мнению, еще больше людей умрет, если мы позволим всему этому продолжаться».

Лекарство, о котором говорит Трамп, — это и есть режим ЧС, введенный в США 13 марта.

По данным министерства труда Соединенных Штатов, число заявок на пособие по безработице за неделю выросло более чем в 11 раз — с 282 тысяч 14 марта до 3,283 миллиона 21 марта, что стало рекордом с 1982 года.

Хотя Вашингтон уже разработал пакет экономических мер по минимизации экономического урона, который предполагает выделение $2,2 трлн, для Трампа происходящее в экономической сфере можно назвать самым худшим кошмаром, особенно в разгар президентской гонки.

В сложившейся ситуации лидеру придется выбирать между сохранением своих успехов и образом борца с пандемией. И, судя по его последним заявлениям, президент США все же решил поставить на последнее.

Что примечательно, приоритеты постепенно меняются и у остальных мировых лидеров, которые сохраняли оптимизм или же критический настрой по отношению к пандемии.

План Джонсона не сработал

Долгое время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приводил в ужас лидеров ЕС своими мягкими мерами по борьбе с пандемией. 12 марта, когда улицы в соседних странах уже пустовали, британский премьер выступил с заявлением, в котором сообщил, что стратегия Лондона заключается не в «сдерживании» инфекции, а в ее «задержке».

Об ограничительных мерах объявлено не было, премьер лишь посоветовал пожилым людям воздерживаться от поездок, а тем, кто обнаружил у себя симптомы COVID-19 — самоизолироваться. Британский лидер преследовал и экономические соображения — Лондон пребывает в переходном периоде после Brexit.

Переговоры о дальнейшем сосуществовании Соединенного Королевства и Евросоюза по понятным причинам не могут сейчас носить плодотворный характер. Что ожидает страну после окончания переходного периода — неизвестно, так как условия экономического сотрудничества сторон еще не были согласованы. Не исключен и пессимистичный прогноз, при котором Брюссель и Лондон не смогут договориться о взаимовыгодных торговых условиях, и Великобритании придется потуже затянуть пояса.

Однако стратегия Джонсона не сработала — число случаев заболевания росло в геометрической прогрессии.

Понадобилось чуть больше недели, чтобы британский премьер понял, что ситуация требует более серьезных мер, а экономику страны придется отложить на второй план.

Правительство Британии также разработало пакет экономических мер, направленный на выделение помощи бизнесу и гражданам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Общая сумма, которая потребуется на выполнение всех анонсированных мер, правительством не называется. Однако даже заявленные 330 млрд фунтов стерлингов на поддержку бизнеса — это около 15% британского ВВП и более трети бюджета королевства.

По последним данным, в Великобритании обнаружено 33 718 случаев инфицирования. За последние сутки число умерших в Британии от коронавирусной инфекции возросло на 569 — до 2 921 человека.

23 марта Борис Джонсон ввел тотальный карантин по всей стране, а спустя четыре дня сообщил, что у него самого обнаружен коронавирус.

Упорство Лукашенко

Оптимизм по отношению к коронавирусу с завидным упорством сохраняет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Республика остается одной из немногих европейских стран, где не действуют жесткие карантинные меры. Школы и детские сады открыты, заведения продолжают свою работу. Более того, Белоруссия — единственная европейская страна, которая так и не остановила проведение национального футбольного первенства. Границы республики также открыты.

«Запирать в этих тухлых квартирах — это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер в своей стратегии ссылается на «формулу Трампа». Правда, и он уже постепенно меняет свою риторику, хоть и не так сильно, как президент США и британский премьер.

31 марта Лукашенко признал, что определенные проблемы с коронавирусом в республике все же есть — вспышка заболеваемости инфекционными заболеваниями наблюдается в настоящий момент в Витебской области. Однако белорусский лидер все же настаивает, что ситуация не критична.

«Я не говорю, что там катастрофа какая-то, нет. Просто Витебская область у нас всегда и по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости», — сказал Лукашенко на встрече с председателем верхней палаты парламента Натальей Кочановой.

Он также подчеркнул, что лично направил туда специалистов, «чтобы они обратили внимание, проанализировали и сделали выводы».

Кроме того, накануне издание «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщило, что Белоруссия направила России официальный запрос с просьбой помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией и выделить необходимое медицинское оборудование — защитные маски, тест-системы, аппараты ИВЛ.

В Белоруссии официально подтверждены 163 случая заражения COVID-19. В соседних странах ситуация более серьезная. В Польше выявлено 2055 случаев, на Украине — 549.

В республике постепенно набирает обороты недоверие к официальным данным, предоставляемым правительством. Минздрав Белоруссии объясняет низкие цифры инфицирования действующей советской системой эпидемиологического надзора, которая начала работать еще до того, как вирус проник в страну.

23 марта правительство Белоруссии поручило минфину направить из бюджета 2,3 миллиона белорусских рублей ($918,8 тыс.) на предупреждение распространения инфекции. Однако, стоит отметить, что у Минска попросту нет таких ресурсов, как у Лондона или Вашингтона, чтобы минимизировать урон экономике, который нанесет введение карантина. Отчасти этим и объясняется стратегия Александра Лукашенко.

Кроме того, белорусского лидера, как и Дональда Трампа, пандемия застала в начале президентской гонки. И хотя Лукашенко чувствует себя гораздо увереннее на выборах, чем глава Белого дома, на шестой президентский срок ему все же хотелось бы выдвинуться с серьезным козырем. Им и мог бы стать образ лидера, который не просто сохранил экономику, но и вышел из пандемии с небольшим количеством жертв.