Названа причина взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы

В доме на юго-западе Москвы взорвался газовый баллон для натяжных потолков
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Взрыв в квартире на юго-западе столицы произошел из-за газового баллона, который использовался для монтажа натяжных потолков, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Там добавили, что делавший ремонт мужчина получил травму головы.

Вечером 27 февраля на 16-м этаже многоэтажки на улице Кадырова в Южном Бутово прогремел взрыв. В трех квартирах выбило стекла, но пожар не начался. На кадрах с места происшествия из окон дома шел дым. Туда прибыли четыре пожарные машины и две кареты скорой помощи.

В этот же день в казахстанском Щучинске произошел взрыв в кафе «Центр плова», в результате которого не выжили семь человек, в том числе девочка. Еще 21 человек получил различные травмы, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся четверо из них. По словам очевидца, посетители выбегали из заведения босиком и падали в снег. Спасателям удалось предотвратить новые взрывы — они успели вынести из кафе пять газовых баллонов.

Ранее ребенок получил травмы, перепутав петарду с конфетой.

 
