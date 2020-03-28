Коронавирус против демократии: как пандемия меняет мир

Подавляющее большинство стран Европы в борьбе с коронавирусом было вынуждено пойти на экстренные меры. Правительства ограничивают право граждан на передвижение и свободу собраний, отменяют выборы. Параллельно внедряются абсолютно новые механизмы управления, включая дистанционные голосования в парламентах.

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При этом все чаще парламентские обсуждения и вовсе ставятся на паузу. Наглядный пример — Европарламент, где все дебаты, не касающиеся вопросов кризиса, были отложены на неопределенный срок.

Еще одна пугающая тенденция — повсеместное введение режимов ЧП и ЧС, которое ломает существующие системы разделения властей.

Пандемия дает авторитарным лидерам возможность взять в свои руки полный контроль над управлением страной, воспользовавшись безоговорочной поддержкой населения.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого европейские коллеги уже давно обвиняют в диктаторских наклонностях, сейчас пытается провести законопроект о чрезвычайном положении, который наделит его особыми полномочиями. Голосование по законопроекту пройдет в четверг, 2 апреля.

В случае принятия закон даст главе правительства право управления страной посредством издания указов. А его отличительной особенностью от мер, принимаемых в других странах, заключается в том, что Орбан сам решит, когда стоит отказаться от этой власти. Правозащитники и оппозиция опасаются, что помимо прочего законопроект может ограничить свободу прессы: за распространение фейков о пандемии гражданам страны грозит до 5 лет лишения свободы.

Усиление исполнительной власти беспокоит и страны с устойчивой демократической системой, даже если ситуация с пандемией обретает катастрофические масштабы. Например, в Италии глава сената Мария Элизабетта Альберти Казеллати призывает премьер-министра Джузеппе Конте не прекращать консультации с парламентом даже в свете сложившейся ситуации.

«Законодательная власть не может лишиться своей центральной функции, особенно в ситуации, когда правительственные меры ограничивают личные свободы граждан и останавливают экономику», — говорит она.

Ее позиция заключается в том, что в условиях кризиса исполнительная власть должна не дистанцироваться от законодательной, а напротив, укрепить свое сотрудничество.

Подобных взглядов придерживаются и другие парламентарии. «Мы считаем, что если будем придерживаться наших ценностей, то сможем лучше противостоять этому кризису и наилучшим образом отвечать на чаяния наших граждан. Мы считаем, что в чрезвычайных ситуациях демократия не может быть приостановлена», — говорил глава Европарламента Давид Сассоли.

При этом в ситуации, когда заражение угрожает в том числе и политикам, парламенты часто становятся менее эффективными. Это хорошо видно на примере США, где из-за ухода на карантин пяти сенаторов-республиканцев партия президента утратила большинство. В результате, обсуждение законопроекта о принятии экстренных мер для борьбы с последствиями пандемии затянулось на несколько дней.

Для предотвращения таких ситуаций страны с особо сложной эпидемиологической обстановкой предпринимают меры, которые раньше считались опасными и неприемлемыми для ведения дел.

В парламентах активно внедряются системы дистанционного голосования. Например, они уже успешно были применены в Испании, где парламент поддержал указ по неотложным мерам по реагированию на пандемию. При этом в стране работа парламента, не касающаяся ситуации с коронавирусом, фактически была приостановлена. В Канаде парламент вообще закрылся на пять недель.

Наконец, коронавирус стал препятствием для прямого волеизъявления граждан. В странах одни за другим отменяются голосования и выборы различного уровня, начиная с выборов муниципалитетов, заканчивая выборами глав государств. В некоторых странах пандемия отложила решение жизненно важных вопросов.

Именно это произошло в Микронезии, где в начале марта на референдуме должен был быть решен вопрос о независимости острова Трук. Теперь голосование пройдет только в 2022 году. А в Гибралтаре перенесли референдум о декриминализации абортов.

В тех же странах, где выборы отменены не были, ситуация с точки зрения демократических процедур также складывается неблагоприятно. Из-за мер по ограничению массовых собраний оппозиционные кандидаты теряют возможности для коммуникации с избирателями.

При этом, как показывает практика, авторитарные режимы показывают наибольшую эффективность в борьбе с коронавирусом. Китай, где началась пандемия, крайне жестко боролся с болезнью и достаточно быстро преодолел кризис. Уже сейчас в стране снимаются жесткие внутренние ограничения и вводятся новые — теперь для того, чтобы не впустить вирус из европейских стран, где число заразившихся ежедневно увеличивается.