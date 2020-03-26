Полет не запрещали: МИД Польши вызвал посла России

Возмущение Варшавы по поводу сообщений российских СМИ о якобы запрете польскими властями пролета над своей территорией самолетов из России в Италию с гуманитарным грузом безосновательно, приводит ТАСС слова посла РФ в Польше Сергея Андреева.

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В четверг, 26 марта, Андреев был приглашен в МИД Польши к директору восточного департамента Яну Хофмоклю, который выразил протест в связи с публикациями в российских СМИ.

«Отвечая на вопросы журналистов по этой теме, посольство поясняло: никаких обращений российской стороны к польским властям не было. Претензии к официальным властям не имеют оснований», — указал российский дипломат.

Днем ранее Варшава опровергла информацию о том, что страна не дала согласие на пролет над своей территорией самолетов с гуманитарной помощью Италии от России.

Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, посольство Польши в Москве «однозначно отвергает данную информацию» и указывает, что Москва не обращалась к Варшаве с просьбой о содействии.

«Всю информацию, появляющуюся в российских СМИ, о том, что якобы польские власти пытались препятствовать доставке российской гуманитарной помощи в Италию, надо считать дезинформационными действиями», — говорится в пояснении польской дипмиссии.

Об отказе Польши пропустить самолеты РФ писали российские СМИ на основе данных сайта FlightRadar о маршруте военно-транспортных Ил-76. Несколько бортов ВКС РФ с гуманитарным грузом направлялись в Италию по долгому маршруту, огибая польскую территорию.

Накануне в Италию с грузом для помощи в борьбе с распространением коронавирусна прибыл 15-й самолет ВКС России. Российские специалисты будут помогать в борьбе с распространением инфекции COVID-19 в городе Бергамо.

Там уже прошли консультации представителей Агентства по охране здоровья граждан, департамента гражданской обороны и Минобороны России и Италии. Было принято решение, что российские врачебно-сестринские бригады будут выделены для лечения больных, находящихся в 65 пансионатах, которые местные власти приспособили для изоляции и оказания помощи пожилым людям, заразившимся коронавирусом.

Кроме того, представители местных властей указали на особую необходимость провести масштабную санитарную обработку и дезинфекцию всех объектов здравоохранения и городской инфраструктуры, особенно средств транспорта.

О том, что Россия поможет Италии бороться со стремительно распространяющейся там коронавирусной инфекцией COVID-19, 21 марта в ходе телефонной беседы договорились российский президент Владимир Путин и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. Разговор состоялся по инициативе Москвы.

«В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры», — отметили в пресс-службе Кремля.

Во время переговоров стороны определились, что Москва направит в Италию бригаду медиков, средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе «КамАЗа», которые будут проводить аэрозольную дезинфекцию транспорта и территории.

Все поставки организованы по линии Минобороны России при помощи самолетов ВКС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина гуманитарными соображениями, поскольку Италия сейчас переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию.

Среди российских военных — опытные эпидемиологи, вирусологи, реаниматологи, терапевты. Они обеспечены уникальным оборудованием и техникой, позволяющей в кратчайшие сроки выявлять возбудителей опасных инфекционных заболеваний, в том числе — коронавируса.

Среди военных, отправленных в Италию, полковник Игорь Богомолов — начальник научно-исследовательского центра биологической защиты специального назначения 48-го ЦНИИ МО РФ.

Число жертв COVID-19 за время пандемии в Италии превысило 8,1 тыс. Количество зараженных на вечер 26 марта возросло на 4492. Общее число инфицированных составило 62 013 граждан.

Общее число инфицированных составило 510 686 по всему миру. От коронавируса излечились 122 245 граждан. При этом жертвами заболевания стали 23 079 человек.