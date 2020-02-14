«Придорожный хостел»: крымчане о «городе-саде» Зеленского

Анонсированное ранее строительство «города-сада» для крымчан является не более чем очередным виртуальным проектом, который реализуется максимум в придорожный хостел, считает глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

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«Озвученный «город-сад» будет похож на придорожный хостел. Думаю, максимум, на что хватит украинских властей, это нарисовать фломастерами город-сад на ватмане и положить круглую сумму в карман», — сказал он в комментарии РИА «Новости». Он также назвал обещание президента Украины построить «город-сад» для переселенцев отличной новой виртуальной идеей в репертуаре юмористического шоу.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что намерен воздвигнуть «город-сад» в Херсонской области. Он будет предназначаться для переселенцев из Крыма. По информации, размещенной на сайте главы государства, строительство планируется начать уже в этом году.

«Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Вместе с тем глава государства отметил, что важно реализовать программу, которая упростила бы процедуру обучения детей в украинских высших учебных заведениях. «Чтобы сразу на КПВВ они получали все документы и знали о возможности поступить в любой вуз», — обратил внимание президент Украины.

Украинский лидер пообещал, что на границе с Крымом в районе контрольного пункта въезда-выезда «Чонгар» будет создан «специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение».

В ответ на это предложение в Крыму заявили, что крымчане не нуждаются в таком «городе-саде» на границе с полуостровом.

«Президент Зеленский пусть лучше заботится о гражданах Украины и о том, как они относятся к новой власти в стране, а не лезет со своим уставом в чужой монастырь. Мы в Крыму, в отличие от украинцев, живем в комфортных условиях, нас детскими садами, школами, больницами не удивишь», — отметила в комментарии РИА «Новости» глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Она добавила, что за последние пять лет на полуострове построено «предостаточно» различных соцобъектов. «Крым развивается, а не стоит на месте. Чего, увы, не скажешь об Украине», — обратила внимание собеседница агентства, посоветовав Зеленскому обратиться к местным жителям Херсонской области с вопросом, что им больше надо: «город-сад» или заасфальтированная дорога.

О том, что крымчанам не нужен этот проект главы Украины, сказал также и депутат Госдумы от республики Михаил Шеремет. Он отметил, что Киев опоздал с предложением инициативы.

«Крымчан этими коврижками не заманишь. Город-сад уже создан в российском Крыму, о чем только приходилось мечтать в бытность нахождения полуострова в составе Украины», — сказал парламентарий РИА «Новости».

Шеремет напомнил, что в Крыму реализуются крупные инфраструктурные объекты, которые «видны даже из космоса».

Идею украинского лидера не воспринял всерьез и сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. Он считает, что это несбыточная и смешная затея.

«На мой взгляд, это очередной виртуальный проект из серии «стены [экс-премьера Украины Арсения] Яценюка» или сонма фейковых госструктур, типа прокуратуры АРК [Автономной республики Крым] и прочих проектов, направленных на разворовывание бюджета страны», — отметил он в комментарии РИА «Новости».

Собеседник агентства предположил, что в итоге по документам будет город, а на деле — «голое поле и очередной поиск виноватого в зраде [предательстве]».

Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва указывает в ответ, что в марте 2014 года прошел референдум, на котором жители полуострова проголосовали за вступление региона в состав России, что и произошло. В связи с этим вопрос о претензиях Украины на полуостров Россия считает закрытым.

Референдум был проведен после госпереворота на Украине. Голосование, на котором большинство крымчан выразили желание стать россиянами, организовали региональные власти. Однако референдум не считают легитимным в ряде европейских стран и в США.