Палестина не поняла Трампа: почему «сделка века» провалилась

План президента США Дональда Трампа по урегулированию многолетнего конфликта Израиля и Палестины, похоже, не имеет никаких шансов на реализацию. «Сделка века», как ее называет глава Белого дома, вызвала крайне негативную реакцию Палестины, причем не только у руководства страны, но и у ее граждан.

На палестинских территориях проходят митинги против плана Трампа, власти разрывают отношения с США и Израилем, а израильская армия тем временем сообщает о пуске ракеты по территории страны.

Если глава Белого дома рассчитывал на исторический триумф, международное признание и благодарность от конфликтующих сторон, то он, несомненно, ошибся.

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Территориальный конфликт между странами тянется с 1967 года. Противостояние неоднократно пытались разрешить международные посредники, однако ни к каким результатом это не привело. Дональд Трамп, тем не менее, считал, что сможет найти решение. Разработка «сделки века» администрацией президента США длилась почти три года. Ее главным архитектором считается Джаред Кушнер — советник и зять главы Белого дома.

28 января американский лидер представил свой план. Он предложил признать Иерусалим неразделимой столицей Израиля, но разрешить Палестине построить свою столицу в восточной части города. При этом арабскому государству и всему мировому сообществу стоит признать суверенитет Израиля над Западным берегом реки Иордан, следует из сделки.

Палестина, по словам Трампа, вдвое увеличит свои территории, если согласится на план США. Так, в качестве компенсации от потери территории на Западном берегу Иордана глава Белого дома предложил выделить арабскому государству две зоны в пустыне Негев к югу от Газы.

Кроме того, президент США считает целесообразным установить контроль Палестины над сектором Газа. Через Израиль, по мнению Трампа, можно было бы провести тоннель или эстакаду. Это даст арабской стране выход к морю, однако построить там порт можно будет только спустя пять лет после заключения соглашения и, что примечательно, только с разрешения Израиля.

В рамках предложенного плана Вашингтон готов выделить $50 млрд. Палестина же должна быть демилитаризована, а движение ХАМАС — полностью разоружено. В обмен Израиль должен согласиться на замораживание новой деятельности по строительству еврейских поселений сроком на четыре года. Именно столько времени отводится на переговорный процесс о формировании палестинской государственности.

Палестинский лидер Махмуд Аббас практически сразу после того, как Трамп в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху представил свою сделку, назвал план «пощечиной».

2 февраля Палестина разорвала отношения и с Соединенными Штатами, и с Израилем.

11 февраля Совет Безопасности ООН провел открытое заседание с обсуждением предложения США, в ходе которого Аббас заявил о готовности к диалогу с Израилем и необходимости созвать международную конференцию по мирному урегулированию на Ближнем Востоке с участием обеих сторон конфликта и ближневосточного «квартета», в который входят Россия, США, ЕС и ООН.

«Этот план или какая-либо часть плана не должны рассматриваться как международная отсылка к переговорам. Это израильско-американский упреждающий план, чтобы поставить точку в вопросе Палестины. Предложение было отвергнуто нами, потому что оно предполагает, что Восточный Иерусалим больше не находится под суверенитетом Палестины, — подчеркнул Аббас. — И, следовательно, мы не можем принять этот план. Мы будем противостоять его применению «на земле».

Ожидания от выступления Аббаса у мировой общественности были гораздо выше. Палестина анонсировала резолюцию, осуждающую план Трампа, причем постпред страны при ООН Рияд Мансур обещал, что резолюция будет жесткой. Впрочем, документ так и не был представлен, работа над ним еще, судя по всему, ведется.

Причем накануне выступления Аббаса в Совбезе ООН в Палестине прошли митинги против плана США по урегулированию палестино-израильского конфликта. Протесты прошли на Западном берегу и в секторе Газа, в них, согласно сообщениям местных СМИ, приняли участие десятки тысяч человек.

«Сегодня мы едины, все фракции ООП и исламские фракции Палестины объединились вокруг позиции президента Махмуда Аббаса», — заявил в ходе своего выступления на митинге премьер-министр страны Мухаммад Штайе, отметив, что палестницы смогут «остановить сделку».

На следующий же день израильская армия сообщила о пуске ракеты из Газы по территории Израиля.

Палестина же продолжает выражать свое возмущение планом Дональда Трампа. Как и ожидалось, инициатива главы Белого дома запустила новый раунд международной дискуссии по этой проблеме, и Палестина, по крайней мере на словах, проявляет готовность к диалогу. Однако надежды на то, что предложение США будет реализовано, практически нет.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» научный сотрудник исследовательского центра в Институте Шалома Хартмана, эксперт клуба «Валдай» Мейр Краус, начало переговоров между Израилем и Палестиной — это лучшее из всех обстоятельств, к которым может привести сделка.

«Если рассмотреть все предложения, которые выдвигались за последние 53 года по разрешению данного конфликта, то легко понять, что «сделка века» — это самый произраильский и однобокий план мирного урегулирования. Именно это объясняет, почему Израиль его поддерживает», — поясняет эксперт.

К слову, сам Израиль, будто не замечая реакции соперника, приступил к выполнению «сделки века».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил 8 февраля, что израильско-американский комитет уже начал составлять новую карту Израиля с территориям, которые должны отойти Палестине, согласно плану президента США.

«Мы находимся в процессе составления карты территории, которая будет принадлежать Израилю в соответствии с планом Трампа, — сказал он. — Это 800 кв. км. Мы ждали с 1967 года, не стоит придавать значения ожиданию еще в несколько недель».

Эксперт указывает, что, если бы палестинцы пошли на предложенную им сделку, то страна стала бы географически раздробленной. Согласно плану Трампа, Израиль может распространить свой суверенитет на любое еврейское поселение.

«Если мы посмотрим на карту, то станет ясно, что в таком случае большинство частей будущего палестинского государства не будут связаны друг с другом. Они будут разрознены. Палестинцы согласны произвести обмен своих территорий с Израилем в соотношении 1:1, чтобы общая площадь их государства осталась неизменной. Согласно плану, 30% их территорий должны отойти к Израилю, а в сухом остатке они получат только 70% территории. К тому же все палестинские территории будут окружены Израилем. А это значит, что для перемещения за пределы Палестины им в любом случае придется пересекать израильскую границу. Это вряд ли устроит палестинцев», — отмечает Мейр Краус.

К тому же предложение Белого дома касательно признания Иерусалима столицей Израиля также не представляется допустимым шагом для Палестины. Разрешение же построить свою столицу в восточной части города, за стеной Иерусалима, ничего не значит для арабского государства. Эта территория не имеет для палестинцев большого значения.

«Я не думаю, что в нынешнем виде этот план сработает. Но я думаю, что в Израиле произойдут политические изменения и, возможно, после выборов (весной в Израиле пройдут внеочередные парламентские выборы. — «Газета.Ru») мы станем свидетелями мирных переговоров между Израилем и Палестиной», — считает эксперт.

К выборам, к слову, готовится не только Нетаньяху. В ноябре в США изберут президента. Для Трампа и Нетаньяху успешная реализация плана по урегулированию палестино-израильского конфликта стала бы весомым бонусом в их избирательных гонках. Премьер-министр вышел бы из противостояния с Палестиной очевидным победителем, а глава Белого дома заручился бы весомой дипломатической победой.

Однако на этом направлении, судя по всему, политикам пока придется остановиться на достигнутом.