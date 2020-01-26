«Странные надежды»: Кравчук ждет возвращения Крыма и Донбасса

Киев может вернуть Донбасс под свой контроль пропагандой и стремлением к миру, а не силовым способом, а для возвращения Крыма украинской власти нужна другая тактика, но и она приведет к успеху, заверил бывший президент Украины Леонид Кравчук.

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По его словам, Донбасс сам захочет интегрироваться в состав Украины, для этого Киев должен проводит политику мира, а международное сообщество должно помочь в этом украинской власти, передает РИА «Новости».

«А что касается Крыма, да, мы не откажемся никогда от территориальной своей целостности и от Крыма. Но сегодня уже Крым в системе российских отношений, Российской Федерации. И поэтому это уже будет другая схема возвращения Крыма в Украину. Когда она сработает, к сожалению, я сказать не могу. Но то, что она сработает, я сейчас в это верю», — указал первый президент Украины.

В ответ на это председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул, что несколько лет и по настоящее время украинские власти делали все, чтобы Донбасс не хотел быть в составе Украины.

«Кравчук надеется на возвращение Донбасса «с помощью нашей активной, целеустремленной, настойчивой, системной работы ежедневной».

Но пока все сводится к системной, настойчивой, целеустремленной работе Киева по отталкиванию Донбасса. Даже экономическая блокада не снята. Странные надежды», — написал российский сенатор в Twitter.

Впрочем, по словам президента Украины Владимира Зеленского, мировое сообщество не спешит помогать Украине в борьбе за что бы то ни было. Так, несколькими днями ранее на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе он обвинил Россию в «аннексии» части украинской территории и посетовал на то, что международное сообщество не слишком активно препятствовало этому.

По словам украинского лидера, со стороны стран-союзниц Украины и международных организаций это уже становится «новой нормальностью» — выражать озабоченность в ответ на боевые действия в Донбассе и другие нарушения права.

«Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории. Это произошло, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая new normality. Да, мир сплотился вокруг этих вопросов. Но достаточно ли украинцам — погибшим и тем, кто потерял дом — достаточно ли им всемирной «обеспокоенности» и «беспокойство»? Этого мало», — заявил глава государства.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео — один из тех западных союзников, кто, казалось бы, поддерживает украинских властей — обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи «Со всеми обстоятельствами».

«Как вы думаете, американцам есть дело до Украины?» — спросил глава Госдепартамента, при этом приправив вопрос матерным словом.

В самой Украине также не все одобряют политику нынешней власти. Так, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде, бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что Зеленский и вся его команда отдали страну на аутсорсинг — под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп, и это грозит государству распадом.

По словам парламентария, некомпетентность команды Зеленского и его самого как в экономике, так и в других важнейших областях государственного управления дополняется сознательной работой в интересах заграничных управляющих. Что красочно иллюстрирует, например, закон о продаже украинской земли.

За несколько дней до этого Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством Зеленского провел консультативно-совещательное заседание, на котором была рассмотрена стратегия национальной безопасности.

В документе под названием «Безопасность человека — безопасность страны», среди прочего, указывается, что Украине необходимо принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжения в двусторонних отношениях.

При этом там же уточняется, что украинские власти будут осуществлять комплекс международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных, экономических мер и мер безопасности под общим названием «Крым — это Украина».

Первый заместитель председателя Госдумы по делам Содружества независимых государств (СНГ) Константин Затулин выразил сомнения в последовательном осуществлении Украиной курса на снижение напряженности в отношениях с Россией.

Парламентарий положительно оценил стратегию нацбезопасности Украины по уменьшению вероятности эскалации конфликта с Россией. Однако он выразил сомнения в последовательном осуществлении данного курса.

По словам депутата, Украина долгое время придерживалась тактики нанесения ущерба России. Данная линия была выгодна радикалам и «западным спонсорам», подчеркнул зампред. Член нижней палаты также отметил, что отказ Украины от подобного курса «проверяется не декларациями, а практикой».