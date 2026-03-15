Глава «Газпрома» прокомментировал низкие запасы газа в Евросоюзе

Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал низкие запасы газа в Евросоюзе (ЕС). Его слова приводит РИА Новости.

«В ПХГ крупнейших по газопотреблению стран уровень запасов значительно ниже среднего показателя по ЕС, именно это создает серьезные сложности для предстоящего сезона закачки», — сказал Миллер.

Накануне в «Газпроме» заявили, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа достиг минимального показателя с начала сезона – 29,1%.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжает получать из РФ до 13% газа и 2% нефти, несмотря на все усилия «покончить с российским импортом энергоресурсов навсегда». По ее словам, с 2022 года импорт российского газа в ЕС, включая сжиженный природный газ (СПГ) и трубопроводный, сократился с 45 до 13%.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки газа из России в ЕС с 1 января 2027 года.

Ранее были названы последствия отказа Европы от российского газа.