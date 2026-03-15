В двух московских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Внуково и Шереметьево сняты ограничения

В московских аэропортах Внуково и Шереметьево сняты ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

«Аэропорты Внуково, Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что из-за приостановки работы московских аэропортов в связи с угрозой атаки беспилотников задерживаются более 35 авиарейсов.

Вечером 14 марта в Минобороны рассказали: российские силы ПВО за 10 часов уничтожили над восемью регионами страны 280 дронов ВСУ самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что налеты БПЛА произошли в период с 11:00 до 21:00. Беспилотники пытались атаковать Брянскую, Калужскую, Белгородскую, Тверскую, Смоленскую и Курскую области, Краснодарский край и Московский регион.

