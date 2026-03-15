Бахрейнский производитель алюминия объявил о сокращении производства

Производитель алюминия Aluminium Bahrain объявил о сокращении производства
Производитель алюминия Aluminium Bahrain (Alba) начал поэтапное сокращение производства на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал Asharq.

Компания сообщила о «прекращении работы трех производственных линий, которые в совокупности составляют около 19% от общей производственной мощности». На прошлой неделе Alba объявила форс-мажор по контрактам из-за ситуации с судоходством в Ормузском проливе.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран устроит блэкаут на всем Ближнем Востоке, если США атакуют объекты электрогенерации страны.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее французский нефтегазовый гигант остановил добычу в нескольких странах Ближнего Востока.

 
