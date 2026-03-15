Трамп не поддержал идею Мерца усилить давление на Россию

FT: Трамп заявил Мерцу о победе России и ослаблении Украины
Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем дал понять, что Россия выигрывает в конфликте на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Встреча лидеров двух стран прошла 3 марта в Белом доме. По данным издания, Мерц привез с собой карты и графики, чтобы убедить американского лидера усилить давление на Москву, однако Трамп не проявил заинтересованности в детальном обсуждении ситуации на Украине.

По информации FT, президент США по-прежнему убежден, что Украина ослабевает, тогда как Россия побеждает.

Накануне Трамп признался, что с президентом Украины Владимиром Зеленским сложнее договориться, чем с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белого дома удивился, что Зеленский не хочет заключать мирное соглашение, в то время как Путин готов к этому. В свою очередь, Зеленский возмутился, что Трамп относится к нему без должного уважения, и сравнил себя с «нелюбимым сыном». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили о паузе в диалоге по Украине из-за переориентации США.

 
