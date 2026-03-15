В США опровергли удары по объектам энергетики в Иране

Военные США не атаковали объекты нефтяной инфраструктуры Ирана на острова Харк. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил глава минэнерго Крис Райт.

По его словам, атакам военных США подверглись только расположенные на острове объекты военной инфраструктуры.

Накануне власти США объявили о полном уничтожении всех военных объектов на иранском острове Харк в Персидском заливе, назвав это одним из самых мощных ударов в истории региона. В Иране заявили, что заявления представителей США не соответствуют действительности: система ПВО на острове продолжает работу, а нефтяная инфраструктура не пострадала.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее в Израиле объявили воздушную тревогу после запуска ракет из Ирана.