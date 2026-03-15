В Госдуме раскритиковали идею «умных глушилок» на ЕГЭ-2026

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал идею Рособрнадзора использовать умные глушилки связи на ЕГЭ. По его мнению, контролировать экзамен можно дешевле и проще.

«ЕГЭ изначально был плохой затеей, но сейчас экзамен превращается в антиутопию и шпионский триллер. Электронику проносить на экзамен запрещено, ведется видеонаблюдение, достаточно правильно проинструктировать присутствующих педагогов. Контролировать экзамен можно дешевле и проще, естественного интеллекта должно хватить. Сколько же стоила эта «система с искусственным интеллектом»? Неужели ведомству больше не на что направить эти средства и свой энтузиазм», — обратил внимание Миронов.

Парламентарий призвал Рособрнадзор отказаться от таких трат и «разобраться наконец» с хроническими проблемами школьного образования.

«Все ли школы укомплектованы учебниками, лабораториями для проведения опытов и современными компьютерами? Все ли школы прекратили практику поборов с родителей? Чем заняты институты повышения квалификации для учителей? Они действительно учат чему-то новому или «открывают Америку» и отнимают у педагогов время? Если всех этих проблем не будет, то и желающих списать, скорее всего, не останется», — заявил Миронов.

До этого глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал, что на ЕГЭ-2026 ведомство задействует новые технологические решения для борьбы с использованием мобильной связи на экзаменах. Массовое внедрение «умных глушилок» с применением искусственного интеллекта, по его мнению, решит проблему со списыванием.



Ранее в Минпросвещения рассказали, какие слова нельзя использовать в сочинении ЕГЭ