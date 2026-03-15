Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Крыша рухнула на автомобиль в Казани

В Казани на автомобиль обвалилась часть крыши многоквартирного жилого дома, момент обрушения попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

Инцидент произошел на улице Бехтерева. По информации очевидцев, на проезжавший мимо автомобиль рухнули кирпичи и металлические листы. После удара по машине из нее выбежал водитель.

В результате была повреждена крыша и капот автомобиля. Кроме того, водитель одной из машин тоже пострадал, рассказали в региональном Минздраве. Там уточнили, что мужчина получил ушибы,бригада скорой помощи оперативно прибыла на место и оказала ему помощь.

Причина произошедшего выясняется. Жители соседнего дома опубликовали в соцсетях видео, на которой видна поврежденная часть крыши.

До этого в Саратовской области крыша упала на автомобиль, в результате чего водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее житель Санкт-Петербурга упал с восьмого этажа на припаркованную машину.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!