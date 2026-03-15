Россия выиграла восьмое золото Паралимпиады

Россиянин Алексей Бугаев завоевал золотую медаль в слаломе на зимних Паралимпийских играх — 2026.

Несмотря на туман, он лидировал после первой попытки и чисто проехал вторую, опередив серебряного призера почти на три секунды. Для него это золото стало первым на Паралимпиаде, до этого Бугаев дважды завоевывал бронзу.

Для российской команды это золото стало восьмым на Паралимпиаде, причем три из медалей высшей пробы были завоеваны 15 марта: сначала свое второе золото завоевал лыжник Иван Голубков, а следом третью золотую награду выиграла лыжница Анастасия Багиян.

За сборную России на Играх выступают шесть спортсменов, впервые с 2014 года атлеты допущены на Паралимпиаду под флагом страны. Всего спортсмены завоевали 12 наград.

Международный паралимпийский комитет в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее появилась информация, что Украина бойкотирует церемонию закрытия Паралимпиады из-за россиян.