Генконсульство РФ в Иране приостановило работу

Majid Asgaripour/Reuters

Генконсульство РФ в иранском Исфахане на фоне конфликта на Ближнем Востоке заявило о приостановке работы. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

«В связи с текущей ситуацией генконсульство России в Исфахане временно приостанавливает свою работу. О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении.

Россиянам посоветовали обращаться за помощью на горячую линию.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран устроит блэкаут на всем Ближнем Востоке, если США атакуют объекты электрогенерации страны.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее в Израиле объявили воздушную тревогу после запуска ракет из Ирана.

 
