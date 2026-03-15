Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады

Сборная России заняла третью позицию в медальном зачете зимних Паралимпийских игр — 2026.

Шесть российских спортсменов, которые впервые с 2014 года допущены на Паралимпиаду с флагом и гимном, завоевали 12 наград, из которых восемь оказались золотыми. Причем три награды высшей пробы атлеты выиграли в последний день, 15 марта: сначала свое второе золото завоевал лыжник Иван Голубков, а следом третью золотую награду выиграла лыжница Анастасия Багиян, а потом паралимпийским чемпионом стал Алексей Бугаев, который на этих играх также стал двукратным бронзовым призером.

Также на Паралимпиаде выступили Варвара Ворончихина, Дмитрий Фадеев, Филипп Шеббо.

Международный паралимпийский комитет в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее появилась информация, что Украина бойкотирует церемонию закрытия Паралимпиады из-за россиян.