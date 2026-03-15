Сийярто заявил, что «размахивающий руками украинский актер» не сформирует кабмин Венгрии

Правительство Венгрии не может сформировать «украинский актер, размахивающий руками». Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в ходе выступления на «Марше мира», передает РИА Новости.

«Украинский актер, по телевизору играющий на пианино и размахивающий обеими руками, не сможет насильно сформировать правительство в Венгрии», — сказал глава ведомства.

Сийярто добавил, что Украина заинтересована в победе оппозиции на парламентских выборах в Венгрии. По его словам, таким образом Киев сможет добиться одобрения отправки денег и войск, а также вступления республики в Евросоюз.

В Будапеште состоялся «Марш мира» в поддержку политики правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Шествие было организовано правящей партией «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». В нем приняли участие десятки тысяч человек. Колонна демонстрантов прошла по центральным улицам столицы к площади Лайоша Кошута.

Ранее экс-президент Украины призвал Орбана остановиться.