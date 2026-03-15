Сын Вячеслава Дацика погиб на СВО

Сын бойца смешанных единоборств (ММА) Вячеслава Дацика — 21-летний Ярослав — погиб в зоне СВО, сообщает «Спорт-Экспресс».

Это произошло на Запорожском направлении после атаки FPV-дрона.

Ярослав подписал контракт с Минобороны в феврале 2024 года. Он отправился на СВО вместе с отцом.

В январе сообщалось, что Вячеслав Дацик получил ранение в зоне СВО, однако позднее боец опроверг эту информацию, отметив, что его покусала собака и он находится дома. На счету 44-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе 2023 года он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве.

28 октября он провел бой с представителем Белоруссии Петром Романкевичем в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок завершился поражением Дацика во втором раунде техническим нокаутом.



